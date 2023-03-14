أسعار ومواصفات «سكودا أوكتافيا» موديل 2023

قامت شركة «كيان إيجيبت» الوكيل المحلى للعلامة التجارية «سكودا»، بطرح سيارات سكودا أوكتافيا موديل 2023 والتى يتم تقديمها عبر 4 فئات داخل السوق المحلية.

أسعار سكودا أوكتافيا 2023

الفئة السعر Ambition مليون و190 ألف Style مليون و325 ألف Style Plus مليون و400 ألف القيمة بألالف جنيه

مواصفات سكودا أوكتافيا 2023

وتزود سكودا

بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات.

ودعمت السيارة بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «6 وسائد هوائية وجانبية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS مع توزيع الكتروني للفرامل EBD مع أنظمة مساعدة للفرامل BA، ونظام الثبات الإلكتروني، نظام مراقبة الجر TCS، و فرامل يد كهربائية، حساسات خلفية، مثبت سرعة، ، ونظام مراقبة ضغط الإطارات،

وتقدم «أوكتافيا» بمجموعة من التجهيزات الخارجية، ومنها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية LEDمصابيح أمامية Matrix LED، وإضاءة نهارية للمصابيح LED، و حساسات مصابيح امامية، و حساسات مطر للمساحات الأمامية، ووخاصية المساعدة فى الركن، وخاصية الدخول الذكي، ومرايات جانبية كهربائية، وتطعيمات خارجية من الكروم، و حساسات ركن، و والتحكم فى استخدام الشنطة الخلفية كهربائيًا، و مرايات جانبية كهربائية مدعمة بخاصية التسخين، وجنوط 18 بوصة للفئات الأعلى».

وزودت «أوكتافيا» ببعض التجهيزات المزودة في المقصورة الداخلية، ومنها «زر تشغيل/ إيقاف المحرك، مفتاح ذكي، ومكيف هواء أتوماتيك ثنائي المناطق مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، وعجلة القيادة متعددة الاغراض مع امكانية تغير السرعات من خلالها، مقاعد جلد، و طي المقاعد الخلفية، و لوحة عدادات رقمية، وإضاءة داخلية متعددة الألوان، ومسند يد خلفي، ومرآة داخلية بخاصية التعتيم».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «عدد 8 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 10 بوصة مدعمة لربط أجهزة هواتف المحمول عبر التطبيقات الذكية المدعومة بأنظمة ” Android Auto-Apple Car Play”- بلوتوث – شاحن لاسلكي للهواتف – مداخل USB، ومخرج خلفي كهرباء 230 فولت، وغيرها».