أسعار ومواصفات «ستروين C5 إير كروس» موديل 2023

أعلنت الشركة «المصرية الأوروبية للسيارات»، الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية «ستروين»، عن أسعار سيارات ستروين C5 إير كروس موديل 2023 والتى يتم تقديمها عبر 3 فئات داخل السوق المحلية.

أسعار ستروين C5 إير كروس 2023

الفئة السعر Live 719.9 Feel without panorama 779.9 Shine 864.9 القيمة بالألف جنيه

الأبعاد الخارجية

العرض 1969 مم الطول 4500 مم الارتفاع 1689 مم مساحة الشنطة الخلفية 580 لترًا

مواصفات ستروين C5 إير كروس 2023

تنتمي «ستروين C5 إير كروس» لفئة السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 165 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة 6 سرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «ستروين»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 7 لترات عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وسائل الأمان

تقدم طرازات «ستروين C5» بمجموعة من وسائل الأمن والساامة، من بيها «4 وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع اليكتروني للفرامل EBD – فرامل يد إلكترونية EPB – مساعد الفرامل الفجائية BA – برنامج ثبات إلكتروني ESP – أنظمة مساعدة عند صعود المرتفعات – مثبت ومحدد سرعة – مساعد الحارة المروروية – انظمة المساعدة على التلال HA – خاصية مراقبة النقاط العمياء – حساسات ركن أمامية وخلفية – كاميرا خلفية – أنظمة مراقبة الإطارات».

وزودت السيارة ببعض التجهيزات ومنها «زر تشغيل وإيقاف المحرك – امكانية اختيار وضية القيادة Drive mode – تحكم في ناقل الحركة عن طريق عجلة القيادة – عجلة قيادة متعددة الوظائف – مرآة داخلية ذاتية التعتيم – فرش جلد Nappa/Leather – امكانية تعديل وضعية المقاعد الأمامية مع تزويدها بخاصية التسخين والتدليك – قفل مركزي – مساند رأس للمقاعد الخلفية – تكيف هواء ثنائ المناطق مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – شاشة عدادات 12.3 بوصة».

التجهيزات الخارجية

دعمت طرازات «ستروين C5» بمجموعة من التجهيزات في المقصورة الداخلية من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية – مصابيح أمامية وخلفية LED – إضاءة نهارية LED – حساسات إضاءة ومطر للمساحات الأمامية – طي المرايات الجانبية كهربائيًا مزودة بإشارات جانبية LED – فتحة سقف بانوراما – فتح وغلق باب الشنطة الخلفية أوتوماتيك أو تمرير القدم أسفل المصعد الخلفي – جنوط 17 بوصة للفئة الأولى ، وجنوط 17 بوصة للفئة الأولى – و18 بوصة للفئات الأعلى”.

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية – بلوتوث – مخارج USB – امكانية التحكم في الصوت عبر عجة القيادة ربط الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية أندرويد أوتو وآبل كار بلاي – شاشة وسائط 10 بوصة – شاحن لاسلكي للهواتف، وغيرها».