أسعار ومواصفات «ستروين C4» موديل 2023

أعلنت الشركة «المصرية الأوروبية للسيارات» الوكيل المحلى للعلامة الفرنسية «ستروين»، عن طرح سيارات ستروين C4 موديل 2023 بزيادات سعرية تتراوح بين 85 إلى 100 ألف جنيه لبعض الفئات خلال نوفمبر الحالى.

أسعار ستروين C4 موديل 2023

الفئة السعر القديم السعر الجديد Feel 544.9 629.9 feel Blue interior 549.9 639.9 Shine 594.9 689.9 Shine Red interior 599.9 699.9 القيمة بالأف جنيه

الأبعاد الخارجية

الطول 4360 مم العرض 1545 مم الارتفاع 1525 مم مساجة الشنطة الخلفية 380 لتر

مواصفات ستروين C4

ينتمي طراز «ستروين C4» لفئة السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، بقوة 155 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «ستروين»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة الوقود نحو 6.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات الأمن والسلامة

زودت طرازات ستروين C4 بمجموعة من وسوائل الأمن والسلامة، من بينها «6 وسائد هوائية – فرامل مانع للانزلاق ABS – توزيع اليكتروني للفرامل EBD – برنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP – نظام مراقبة الجر TCS – فرامل يدوية كهربائية EPB – حساسات ركن خلفية».

التجهيزات الخارجية

دعمت السيارة ببعض التجهيزات في الشكل الخارجي، من أبرزها « مصابيح ضباب أمامية – مصابيح أمامية وخلفية LED – أضواء نهارية LED – حساسات مصابيح امامية – حساسات مطر للمساحات الأمامية – مرايات جانبية كهربائي – زجاج معتم – جنوط رياضية 17 بوصة، وغيرها».

التجهيزات الداخلية

تقدم طرازات ستروين C4 ببعض التجهيزات في المقصورة الداخلية، من بينها « زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – تكييف ثناي المناطق مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – سخانات بالمقاعد الأمامية – مقعد السائق كهربائيًا – طي ظهر الكنبة الخلفية – مسند يد خلفي – تحكم في ناقل الحركة عن طريق عجلة القيادة – عجلة قيادة متعددة الوظائف، وغيرها».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من بلوتوث – التحكم في الراديو من عجلة القيادة – شاشة وسائط 10 بوصة – خاصية الاتصال عبر التطبيقات الذكية أندرويد أوتو وآبل كار بلاي – مدخل AUX – مدخل USB – وغيرها».