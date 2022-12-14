أسعار ومواصفات «ستروين C4» موديل 2023 بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت الشركة «المصرية الأوروبية للسيارات»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «ستروين»، عن أحدث أسعار سيارات ستروين C4 موديل 2023، والتى يتم تقديمها عبر 4 فئات داخل السوق المحلية.

أسعار ستروين C4 موديل 2023

الفئة السعر القديم (نوفمبر) السعر الجديد (ديسمبر) Feel 629.9 659.9 feel Blue interior 639.9 669.9 Shine 689.9 719.9 Shine Red interior 699.9 729.9 القيمة بألالف جنيه

الأبعاد الخارجية

الطول 4360 مم العرض 1545 مم الارتفاع 1525 مم مساحة الشنطة الخلفية 380 لترًا

مواصفات ستروين C4

وتنتمي «ستروين C4» إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سَعة 1200 سي سي تيربو، بقوة 155 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر.

ووفقًا للبيانات المعلَنة عن «ستروين»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات الأمن والسلامة

تقدم طرازات «ستروين C4» بمجموعة من وسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «6 وسائد هوائية- فرامل مانع للانزلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD- برنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP- نظام مراقبة الجر TCS- فرامل يدوية كهربائية EPB- حساسات ركن خلفية».

التجهيزات الداخلية

ودعمت «ستروين C4» ببعض التجهيزات في المقصورة الداخلية؛ من بينها «زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح- فتح وغلق السيارة بدون مفتاح- تكييف ثنائي المناطق مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية- سخانات بالمقاعد الأمامية- مقعد السائق كهربائيًّا- طي ظهر الكنبة الخلفية- مسند يد خلفي- تحكم في ناقل الحركة عن طريق عجلة القيادة- عجلة قيادة متعددة الوظائف، وغيرها».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من بلوتوث- التحكم في الراديو من عجلة القيادة- شاشة وسائط 10 بوصة- خاصية الاتصال عبر التطبيقات الذكية أندرويد أوتو وآبل كار بلاي- مدخل AUX- مدخل USB، وغيرها».

التجهيزات الخارجية

زودت طرازات «ستروين C4» ببعض التجهيزات في الشكل الخارجي، من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية- مصابيح أمامية وخلفية LED- أضواء نهارية LED- حساسات مصابيح أمامية- حساسات مطر للمساحات الأمامية- مرايات جانبية كهربائي- زجاج معتم- جنوط رياضية 17 بوصة، وغيرها».