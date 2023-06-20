أسعار ومواصفات «ستروين C3» هاتشباك موديل 2023

أعلنت الشركة «المصرية الأوروبية للسيارات» الوكيل المحلي لـ«ستروين»، عن زيادة أسعار سيارات ستروين C3 هاتشباك موديل 2023 بقيمة تتراوح بين 31 إلى 46 ألف جنيه لبعض الفئات، خلال يونيو الحالي.

أسعار ستروين C3 هاتشباك

الفئة السعر القديم السعر الجديد Feel 764 795 Shine 849 895 القيمة بالألف جنيه

وتقدم طرازات ستروين C3 هاتشباك -الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية – ستائر هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق – توزيع إلكتروني للفرامل – نظام التحكم الإلكتروني في الثبات – نظام المساعدة عند المرتفعات، ونظام التعرف على السرعات، وسنتر لوك، وخاصية تثبيت كراسي الأطفال، وتنبية السائق للاستراحة، ونظام مغادرة الحارة المرورية، وحساسات ركن خلفية، وغيرها».

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات «مثبت ومحدد سرعة، ومصابيح ضباب أمامية، مصابيح أمامية LED مدعومة بإضاءة نهارية، وشاشات رحلات متعددة المهام، ومرايات جانبية كهربائية، ومكيف هواء، وزجاج أمامي وخلفي كهربائي، وإضاءة في الشنطة الخلفية، وإضاءة خلفية ثلاثية الأبعاد، وعجلة القيادة قابلة للتعديل مسكوه من الجلد، خاصية التحكم في مستوى المقاعد الأمامية والخلفية، وجنوط رياضية 15 بوصة، كما تحتوى على نظام ترفيهي مكون من “شاشة وسائط 7 بوصة – بلوتوث – التحكم في مستوي الصوت الهاتف المحمول من خلال عجلة القيادة، وغيرها».

وزودت طرازات

هاتشباك -الفئة الثانية- بالمواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، ومن أبرزها «زر تشغيل/ إيقاف السيارة، وكاميرا خلفية، ووإضاءة أمامية أوتوماتيك، وخاصية التتبع بالإضاءة، ضم المرايات الجانبية كهربائيًا ، و مساحات أمامية أتوماتيك، و مصدات هواء، وجنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».