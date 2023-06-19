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أسعار ومواصفات سيارات «ستروين سي إليزيه 2023» في مصر

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قفزت إلى 709 آلاف جنيه

أسعار ومواصفات سيارات «ستروين سي إليزيه 2023» في مصر
أحمد عوض

أحمد عوض

8:00 ص, الأثنين, 19 يونيو 23

أعلنت الشركة «المصرية الأوروبية للسيارات»، الوكيل المحلى لـ«ستروين»، عن زيادة أسعار سيارات ستروين سي إليزيه موديل 2023 بقيمة تتراوح بين 10 إلى 20 ألف جنيه لبعض الفئات، خلال يونيو الحالى.

أسعار ستروين سي إليزيه 2023

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
Comfort649659
Executive689709
القيمة بالألف جنيه

الأبعاد الخارجية

الطول4445 مم
العرض1953 مم
الارتفاع1474 مم
سعة الشنطة الخلفية506 لترات

مواصفات ستروين سي إليزيه 2023

وتنتمي «

سي إليزيه
» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 115 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أتوماتيك”.

وتقدم طرازات «سي إليزيه» ببعض المواصفات وسائل الأمن والسلامة، من بينها «عدد 2 وسادة هوائية – نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD».

وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها «مثبت سرعة – مصابح ضباب – خاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا – تعديل مقعد السائق – مساند رأس أمامية متحركة – -مسند رأس بالمقاعد الخلفية – مكييف هوء يدوي – زجاج كهربائي أمامي وخلفي – قفل الأبواب عبر الريموت – كمبيوتر رحلات – باور ستيرينج – حلية كروم بالاكصدام الأمامى – ومرايات كهرباء – جنوط 15 بوصة».

وتحتوى «سي إليزيه» على نظام ترفيهي مكون من «عدد 4 مكبرات صوتية – راديو – بلوتوث – مدخل USB، وغيرها».

وتزيد- الفئة الثانية – ببعض التجهيزات والكماليات الإضافية، من بينها «إمكانية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًا – شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس وعجلة قيادة مكسوه من الجلد – مسند يد أمامي – فرش قماش وجلد للمقاعد – صالون مطعم بالكروم – جنوط 16 بوصة، وغيرها».

أحمد عوض

أحمد عوض

8:00 ص, الأثنين, 19 يونيو 23