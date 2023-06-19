أسعار ومواصفات سيارات «ستروين سي إليزيه 2023» في مصر

أعلنت الشركة «المصرية الأوروبية للسيارات»، الوكيل المحلى لـ«ستروين»، عن زيادة أسعار سيارات ستروين سي إليزيه موديل 2023 بقيمة تتراوح بين 10 إلى 20 ألف جنيه لبعض الفئات، خلال يونيو الحالى.

أسعار ستروين سي إليزيه 2023

الفئة السعر القديم السعر الجديد Comfort 649 659 Executive 689 709 القيمة بالألف جنيه

الأبعاد الخارجية

الطول 4445 مم العرض 1953 مم الارتفاع 1474 مم سعة الشنطة الخلفية 506 لترات

مواصفات ستروين سي إليزيه 2023

وتنتمي «

» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 115 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أتوماتيك”.

وتقدم طرازات «سي إليزيه» ببعض المواصفات وسائل الأمن والسلامة، من بينها «عدد 2 وسادة هوائية – نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD».

وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها «مثبت سرعة – مصابح ضباب – خاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا – تعديل مقعد السائق – مساند رأس أمامية متحركة – -مسند رأس بالمقاعد الخلفية – مكييف هوء يدوي – زجاج كهربائي أمامي وخلفي – قفل الأبواب عبر الريموت – كمبيوتر رحلات – باور ستيرينج – حلية كروم بالاكصدام الأمامى – ومرايات كهرباء – جنوط 15 بوصة».

وتحتوى «سي إليزيه» على نظام ترفيهي مكون من «عدد 4 مكبرات صوتية – راديو – بلوتوث – مدخل USB، وغيرها».

وتزيد- الفئة الثانية – ببعض التجهيزات والكماليات الإضافية، من بينها «إمكانية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًا – شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس وعجلة قيادة مكسوه من الجلد – مسند يد أمامي – فرش قماش وجلد للمقاعد – صالون مطعم بالكروم – جنوط 16 بوصة، وغيرها».