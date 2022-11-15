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أسعار ومواصفات «ستروين سي إليزيه 2023» بعد الزيادات الأخيرة

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تقدم بأسعار تبدأ من 359.9 ألف جنيه

أسعار ومواصفات «ستروين سي إليزيه 2023» بعد الزيادات الأخيرة
أحمد عوض

أحمد عوض

5:38 م, الثلاثاء, 15 نوفمبر 22

أعلنت الشركة «المصرية الأوروبية للسيارات»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «ستروين»، عن أحدث أسعار سيارات ستروين سي إليزيه موديل 2023 التى يتم تقديمها عبر فئتين في السوق المحلية خلال نوفمبر الحالى.

أسعار ستروين سي إليزيه 2023

الفئةالسعر
comfort359.9
Executive399.9
القيمة بالألف جنيه
ستروين سي اليزيه 2022

الأبعاد الخارجية

الطول4445 مم
العرض1953 مم
الارتفاع1474 مم
سعة الشنطة الخلفية506 لترات

مواصفات ستروين سي إليزيه 2023

وتنتمي «سي إليزيه» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي بقوة 115 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أتوماتيك”.

وزودت طرازات «سي إليزيه» ببعض المواصفات وسائل الأمن والسلامة، من بينها «2 وسادة هوائية – نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها «مثبت سرعة- مصابح ضباب- خاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًّا- تعديل مقعد السائق- مساند رأس أمامية متحركة- مسند رأس بالمقاعد الخلفية- مكيف هوء يدوي- زجاج كهربائي أمامي وخلفي- قفل الأبواب عبر الريموت- كمبيوتر رحلات- باور ستيرينج- حلية كروم بالاكصدام الأمامى- ومرايات كهرباء- جنوط 15 بوصة».

سعر ستروين سي إليزيه

وتحتوى «سي إليزيه» على نظام ترفيهي مكون من «4 مكبرات صوتية – راديو – بلوتوث – مدخل USB، وغيرها».

وتزيد- الفئة الثانية – ببعض التجهيزات والكماليات الإضافية من بينها «إمكانية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًا – شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس وعجلة قيادة مكسوه من الجلد – مسند يد أمامي – فرش قماش وجلد للمقاعد – صالون مطعم بالكروم – جنوط 16 بوصة، وغيرها».

ستروين سي إليزيه 2023
أحمد عوض

أحمد عوض

5:38 م, الثلاثاء, 15 نوفمبر 22