أسعار ومواصفات «ستروين سي إليزيه 2023» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت الشركة «المصرية الأوروبية للسيارات»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «ستروين»، عن أحدث أسعار سيارات ستروين سي إليزيه موديل 2023 التى يتم تقديمها عبر فئتين في السوق المحلية خلال نوفمبر الحالى.

أسعار ستروين سي إليزيه 2023

الفئة السعر comfort 359.9 Executive 399.9 القيمة بالألف جنيه

الأبعاد الخارجية

الطول 4445 مم العرض 1953 مم الارتفاع 1474 مم سعة الشنطة الخلفية 506 لترات

مواصفات ستروين سي إليزيه 2023

وتنتمي «سي إليزيه» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي بقوة 115 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أتوماتيك”.

وزودت طرازات «سي إليزيه» ببعض المواصفات وسائل الأمن والسلامة، من بينها «2 وسادة هوائية – نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها «مثبت سرعة- مصابح ضباب- خاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًّا- تعديل مقعد السائق- مساند رأس أمامية متحركة- مسند رأس بالمقاعد الخلفية- مكيف هوء يدوي- زجاج كهربائي أمامي وخلفي- قفل الأبواب عبر الريموت- كمبيوتر رحلات- باور ستيرينج- حلية كروم بالاكصدام الأمامى- ومرايات كهرباء- جنوط 15 بوصة».

وتحتوى «سي إليزيه» على نظام ترفيهي مكون من «4 مكبرات صوتية – راديو – بلوتوث – مدخل USB، وغيرها».

وتزيد- الفئة الثانية – ببعض التجهيزات والكماليات الإضافية من بينها «إمكانية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًا – شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس وعجلة قيادة مكسوه من الجلد – مسند يد أمامي – فرش قماش وجلد للمقاعد – صالون مطعم بالكروم – جنوط 16 بوصة، وغيرها».