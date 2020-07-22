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أسعار ومواصفات رينو «ستيب واي» موديل 2021 (صور)

قدرت بنحو 243 ألف جنيه
المال - خاص 3:59 م, الأربعاء, 22 يوليو 20 3:59 م, الأربعاء, 22 يوليو 20

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أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات «EIM»، الوكيل المحلى للعلامة الفرنسية “رينو” فى مصر، أسعار سيارات رينو ستيب واي موديل 2021 بقيمة بلغت 239.5 ألف جنيه، وسعرت الفئات المزودة بأجهزة النظام الملاحي «NAV» بنحو 243 فى السوق المحلية.

وتدعم «رينو ستيب واي» بمحرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 148 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «رينو» تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى غضون 12.3 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4089 مم
العرض1994 مم
سعة الشنطة الخلفية320 لتر

رينو ستيب واي

زودت طرازات «رينو ستيب واي» موديل 2021 بمجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني لقوة الفرامل EBD، والوسائد الهوائية، وحساسات ركن خلفية».

واحتوت على جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية، وخاصية التحكم بالمرايات الجانبية كهربائيًا، ومكييف هواء أتوماتيك، ومثبت سرعة، وغيرها.

رينو ستيب واي
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بقلم المال - خاص

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