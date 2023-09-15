أسعار ومواصفات «جيلي GX3 برو» موديل 2023

تقدم سيارات “جيلي GX3 برو” المنتمية لفئة السيارات الرياضية «الكروس أوفر المدمجة» عبر فئة واحدة بسعر 670 ألف جنيه في السوق المحلية، وفقًا لأحدث قائمة سعرية صادرة عن مجموعة «أبو غالي موتورز» الوكيل المحلى لـ«جيلي» في مصر.

أسعار جيلي GX3 برو

الفئة السعر A/T 670 ألف جنيه

الأبعاد الخارجية

الطول 4005 العرض 1706 الارتفاع 1575 سعة الشنطة الخلفية 400

وتزود طرازات جيلي GX3 برو بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 103 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 140 نيوتن/ متر.

ودعمت السيارة بمجموعة من وسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها «2 وسادة هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – برنامج الثبات الإلكتروني ESP – نظام مراقبة الجر TCS – عجلة قيادة هيدروليك – نظام إيموبليزر ضد السرقة – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX – التحكم الديناميكى فى السيارة VDC».

وتقدم ببعض وسائل المساعدة الأخرى ومنها « وضع القيادة البيئية ECO – مساعد ركن Rear park Assist – مساعد الفرامل الفجائية BA – مثبت ومحدد سرعة – أنظمة مراقبة الإطارات – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية».

التجيهزات الداخلية

دعمت سيارات جيلي GX3 برو بمجموعة من التجيهزات في المقصورة الداخلية ومنها «زر تشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – تكييف هواء رقمي – قفل مركزي – زجاج كهربائي – عجلة قيادة متعددة الوظائف – طي المقاعد الخلفية – مسند يد خلفي – فتحة سقف».

ودعمت السيارة بنظام ترفيهي مكون من «6 مكبرات صوتية – شاشة وسائط 8 بوصة مع إمكانية الربط مع أجهزة الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية أندرويد أوتو وأبل كار بلاي – بلوتوث – مدخل USB – التحكم في الراديو من عجلة القيادة».

التجهيزات الخارجية

تقدم طرازات جيلي GX3 برو ببعض التجهيزات والكماليات في الشكل الخارجي ومنها «مصابيح أمامية هالوجين – مصابيح ضباب أمامية – مصابيح خلفية LED – إضاءة نهارية LED – حساسات مصابيح امامية – مرايات جانبية كهربائية – جنوط 16 بوصة، وغيرها».