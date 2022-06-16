أسعار ومواصفات «جيلي كول راي» موديل 2022 بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت مجموعة «أبو غالي موتورز»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «جيلي» في مصر، عن أسعار سيارات «جيلي كول راي» موديل 2022 الفئة الأولى «Comfort» بقيمة بلغت 420 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية « Premium» بنحو 485 ألفًا داخل السوق المحلية خلال يونيو الحالي.

ينتمي طراز «كول راي» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1500 سي سي “تيربو”، ينتج قوة قدرها 255 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “Dual clutch WET”.

وطبقا للبيانات المعلنة عن «جيلي» تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم في غضون 7.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.6 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تقدم سيارات جيلي كول رأي ببعض المواصفات ووسائل الأمان، من بينها «عدد 6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS و توزيع الكتروني للفرامل EBD، ونظام التحكم في نزول المنحدرات HDC، ومثبت ومحدد للسرعات».

زودت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «مصابيح أمامية “هالوجين”، ومرايات جانبية من الكربون فايبر، ومصابيح أمامية LED للإضاءة النهارية، ومقاعد أمامية كهربائية ومكيف هواء أوتوماتيك، وفرش المقاعد من القامش، ومقبض كهربائي متطور لناقل للسرعات، عجلة قيادة أوتوماتيكية متعددة الاستخدام، و سبويلر رياضي، وجنوط رياضية 17 بوصة، كا تحتوى على نظام صوتي مكون من عدد 6 مكبرات صوت، وشاشة وسائط 10.25 بوصة، وغيرها».

ودعمت طرازات «جيلي كول راي» الفئة الثانية بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «عدد 6 وسائد هوائية، ونظام الكشف للنقاط العمياء مع تقنية الركن الذاتي باستخدام 12 حساس، إمكانية الدخول الذكي بدون مفتاح».

كما تقدم تلك الفئة أيضًا ببعض الكماليات الأخري ومن أبرزها «فتحة سقف بانوراما، و مرايات ضم كهرباء، ، شاشة عدادات ديجيتال 7 بوصة، ومصابيح ليد بالكامل، وعجلة قيادة متعددة الاستخدام مكسوة من الجلد، امكانية التحكم في مستوى مقعد السائق كهربائيًا، وكاميرا 360 درجة مع حساسات أمامية وخلفية مع إمكانية تسجيل الرحلات وحفظها (drive recording)، جنوط 18 بوصة، وغيرها».