أسعار ومواصفات «جيلي كول راي» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت مجموعة «أبو غالي موتورز»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «جيلي» في مصر، أحدث أسعار سيارات جيلي كول راي موديل 2022 التى يتم تقديمها عبر 3 فئات داخل السوق المحلية خلال أكتوبر الحالي.

أسعار جيلي كول راي

الفئة السعر Comfort 470 Premium 535 Premium Black Rim Edition 545 القيمة بالأف جنيه

الأبعاد الخارجية

الطول 4330 مم العرض 1800 مم الارتفاع 1609 مم سعة الشنطة الخلفية 330 لترًا

مواصفات جيلي كول راي

وتنتمي «كول راي» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من 3 إسطوانات، سَعة 1500 سي سي “تيربو”، بقوة 255 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “Dual clutch WET”.

وطبقًا للبيانات المعلَنة عن «جيلي» تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم في غضون 7.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.6 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ودُعمت طرازات «جيلي كول راي» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، نظام التحكم في نزول المنحدرات HDC، مثبت ومحدد للسرعات».

وتقدم السيارة بباقة من التجهيزات والكماليات، منها «مصابيح أمامية هالوجين، ومرايات جانبية من الكربون فايبر، مصابيح أمامية LED للإضاءة النهارية، مقاعد أمامية كهربائية ومكيف هواء أوتوماتيك، فرش المقاعد من القامش، ومقبض كهربائي متطور لناقل للسرعات، عجلة قيادة أتوماتيكية متعددة الاستخدام، سبويلر رياضي، وجنوط رياضية 17 بوصة».

وتحتوى على نظام صوتي مكون من «6 مكبرات صوت، وشاشة وسائط 10.25 بوصة، وغيرها».

وتزيد الفئة الثانية ببعض التجهيزات والكماليات الإضافية، من بينها «عدد 6 وسائد هوائية، ونظام الكشف للنقاط العمياء مع تقنية الركن الذاتي باستخدام 12 حساس، إمكانية الدخول الذكي بدون مفتاح، فتحة سقف بانوراما، مرايات ضم كهرباء، شاشة عدادات ديجيتال 7 بوصة، مصابيح ليد بالكامل، عجلة قيادة متعددة الاستخدام مكسوة من الجلد، إمكانية التحكم في مستوى مقعد السائق كهربائيًّا، كاميرا 360 درجة مع حساسات أمامية وخلفية مع إمكانية تسجيل الرحلات وحفظها (drive recording)، وجنوط 18 بوصة، وغيرها».