أسعار ومواصفات «جيلي جيومتري سي» الكهربائية في مصر

تتراوح أسعار سيارات «جيلي جيومتري سي» الكهربائية بين مليون و288 ألفا إلى مليون و388 ألف جنيه في السوق المحلية، وذلك وفقًا لأخر قائمة سعرية صادرة عن مجموعة «أبو غالي موتورز» الوكيل المحلي لـ«جيلى».

أسعار جيلي جيومتري سي الكهربائية

الفئة السعر الأولى مليون و288 ألفا الثانية مليون و388 ألفا

وتنتمى «جيومتري سي» إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» مزودة بمحرك بقوة 150 كيلووات، ما يعادل 200 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 310 نيوتن متر.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «جيلى»، تقطع السيارة مسافات تصل إلى 550 كيلومترا عند شحن البطارية بالكامل للفئة الأعلى.

وتزود السيارة بمجموعة من التجهيزات ووسائل الأمن والسلامة، من أبرزها «8 وسائد هوائية، نظام فرامل مانع للانزلاق ABS، توزيع إلكترونى للفرامل EBD، نظام تجاوز الفرامل BOS، وفرامل يدوية كهربائية EPB، ونظام الثبات الإلكترونيESP ، ورادار أمامى وخلفى».

ودعمت «جوميتري سي» ببعض المواصفات والتجهيزات الأخرى ومنها «مساعد الحارة المروروية ، ومساعد الازدحام المرورى، ومثبت سرعه زكى، ومساعد ركن، ومساعد الفرامل الفجائية BA – مثبت ومحدد سرعة، وانظمة المساعدة على التلال HA، ونظام تنبيه السائق، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية ، ومساعد فرامل اليد».

وتقدم السيارة بمجموعة من الكماليات الأخرى ومنها «مرايات ضم كهرباء، وفتحة سقف بانوراما، وجنوط 18 بوصة، وغيرها»

وتقدم «جيلى جيومترى سى» بضمان على بطارية السيارة يصل إلى 8 سنوات أو 150 ألف كم.