أسعار ومواصفات «جيلي أوكافانجو» موديل 2022 بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت مجموعة «أبو غالي موتورز»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «جيلي، وسوبارو» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات جيلي أوكافانجو موديل 2022 الفئة الأولى بقيمة بلغت 499.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية بنحو 599.9 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال يونيو الحالي.

ينتمي طراز «جيلي أوكافانجو» لفئة السيارات – ذات السبع مقاعد – مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1500 سى سى “”هايبرد” – مدعوم بمحرك كهربى EMS system ، ينتج قوة قدرها 190 “حصان”، وعزم أقصى للدروان 300 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “DCT WET”.

وطبقا للبيانات المعلنة عن «جيلى»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 10 كم/ ساعة، فى غضون 11 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.6 لتر عن قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات جيلي أوكافانجو 2022

تقدم سيارات جيلى أوكافانجو ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق وتوزيع الكتروني للفرامل، ونظام الثبات الالكتروني، وأنظمة مساعدة عند المرتفعات HAC ونزول المنحدرات HDC، وأنظمة دعم الفرامل ABS، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS».

دعمت السيارة بمجموعة من التجيزات والكماليات ومن أبرزها «مصابيح ضباب – مصابيح خلفية مزودة بإضاءة نهارية LED، وخاصية التشغيل الذكي بدون مفتاح، وومرايات كهربائية، وشبكة أمامية تحمل اسم العلامة التجارية لجيلي، وسبويلر خلفي، ومكييف هواء أوتوماتيك، وشاشة وسائط 10.25 بوصة، وجنوط 18 بوصة».

تقدم طرازات جيلى أوكافانجو ببعض الكماليات الأخرى ومنها «امكانية طي المقاعد الخلفية ومكيف هواء ثلاثى النطاق، وفتحة سقف بانوراما، ومقاعد أمامية كهربائية مكسوة من الجلد وكاميرا 360 درجة، وامكانية فتح الشنطة كهربائيًا مع امكانية حفظ وضع مستوى الارتفاع، وبلوتوث وجهاز ملاحي، وغيرها».