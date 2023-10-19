أسعار ومواصفات «جيلي أوكافانجو» موديل 2023

تقدم سيارات جيلي أوكافانجو موديل 2023 عبر فئة واحدة بسعر مليون و300 ألف جنيه فى السوق المحلية، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن مجموعة «أبو غالي موتورز» الوكيل المحلي لـ«جيلي».

أسعار جيلي أوكافانجو 2023

الفئة السعر Premium مليون و300 ألف جنيه

ينتمي طراز «جيلي أوكافانجو» لفئة السيارات- ذات السبع مقاعد- مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1500 سى سى “هايبرد”- مدعوم بمحرك كهربىEMS system ، ينتج قوة قدرها 190 “حصان”، وعزم أقصى للدروان 300 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “DCT WET”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «جيلى»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 10 كم/ ساعة، فى غضون 11 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.6 لتر عن دقطع مسافات تصل إلى 100 كم.

دعمت سيارات «جيلى أوكافانجو» ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق وتوزيع إلكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، وأنظمة مساعدة عند المرتفعات HAC ونزول المنحدرات HDC، وأنظمة دعم الفرامل ABS، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS».

وزودت السيارة بمجموعة من التجيزات والكماليات ومن أبرزها «مصابيح ضباب- مصابيح خلفية مزودة بإضاءة نهارية LED، وخاصية التشغيل الذكي بدون مفتاح، وومرايات كهربائية، وشبكة أمامية تحمل اسم العلامة التجارية لجيلي، وسبويلر خلفي، ومكيف هواء أوتوماتيك، وشاشة وسائط 10.25 بوصة، وجنوط 18 بوصة».

وتقدم طرازات جيلي أوكافانجو ببعض الكماليات الأخرى ومنها «امكانية طي المقاعد الخلفية ومكيف هواء ثلاثى النطاق، وفتحة سقف بانوراما، ومقاعد أمامية كهربائية مكسوة من الجلد وكاميرا 360 درجة، وإمكانية فتح الشنطة كهربائيًّا، مع إمكانية حفظ وضع مستوى الارتفاع، وبلوتوث وجهاز ملاحي، وغيرها».