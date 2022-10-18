أسعار ومواصفات «جيلي أوكافانجو» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت مجموعة «أبو غالي موتورز»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «جيلي» في مصر، عن أحدت أسعار سيارات جيلي أوكافانجو موديل 2022 التى يتم تقديمها عبر فئتين فى السوق المحلية خلال أكتوبر الحالي.

أسعار جيلي أوكافانجو

الفئة السعر COMFORT 540 Premium 660 القيمة بالأف جنيه

مواصفات جيلي أوكافانجو 2022

تنتمي جيلي أوكافانجو لفئة السيارات – ذات السبع مقاعد – مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1500 سى سى «هايبرد» – مدعوم بمحرك كهربى EMS system ، ينتج قوة قدرها 190 “حصان”، وعزم أقصى للدروان 300 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “DCT WET”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «جيلى»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 10 كم/ ساعة، فى غضون 11 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.6 لتر عن قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تقدم طرازات جيلى أوكافانجو عبر مجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق وتوزيع الكتروني للفرامل، ونظام الثبات الالكتروني، وأنظمة مساعدة عند المرتفعات HAC ونزول المنحدرات HDC، وأنظمة دعم الفرامل ABS، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS».

وزودت السيارة بباقة من التجيزات والكماليات ومن أبرزها «مصابيح ضباب، مصابيح خلفية مزودة بإضاءة نهارية LED، وخاصية التشغيل الذكي بدون مفتاح، وومرايات كهربائية، وشبكة أمامية تحمل اسم العلامة التجارية لجيلي، وسبويلر خلفي، ومكييف هواء أوتوماتيك، وشاشة وسائط 10.25 بوصة، وجنوط 18 بوصة».

ودعمت طرازات «أوكافانجو» ببعض الكماليات الأخرى ومنها «امكانية طي المقاعد الخلفية ومكيف هواء ثلاثى النطاق، وفتحة سقف بانوراما، ومقاعد أمامية كهربائية مكسوة من الجلد وكاميرا 360 درجة، وامكانية فتح الشنطة كهربائيًا مع امكانية حفظ وضع مستوى الارتفاع، وبلوتوث وجهاز ملاحي، وغيرها».