أسعار ومواصفات «جيتور X70» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «تور الدين الشريف»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «جيتور» في مصر، أحدث أسعار سيارات جيتور X70 موديل 2022 التى يتم تقديمها عبر فئتين في السوق المحلية.

أسعار جيتور X70

الفئة السعر Comfort 509.9 Luxury 549.9 القيمة بالأف جنيه

الأبعاد الخارجية

الطول 4720 مم العرض 1900 مم الارتفاع 1695 مم سعة الشنطة الخلفية 1260 لترًا

مواصفات جيتور X70

وتنتمي جيتور X70 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 147 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «جيتور»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ متر، في غضون 10 ثوان.

وزُودت سيارات جيتور X70- الفئة الأولى- عبر مجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ ومن بينها «عدد 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل، وبرنامج الثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، أنظمة مساعدة عن صعود المرتفعات، وفرامل يد كهربائية، وعجلة القيادة كهربائيًّا».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات الأخرى؛ ومنها «مصابيح أمامية هالوجين، ومصابيح خلفية LED، وجنوط رياضية 18 بوصة، وعجلة القيادة متعددة المهام، ومكيف هواء مع وجود فتحات تكييف خلفية، وزجاج كهربائي، ولوحة عدادات رقمية، وإمكانية طيّ المقاعد الخلفية».

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من (شاشة وسائط 10 بوصة، وبلوتوث، ومدخل USB، وخاصية التحكم في مستوى الصوت والراديو عبر عجلة القيادة، وعدد 6 مكبرات صوتية)، وغيرها».

ودعمت طرازات جيتور X70- الفئة الثانية- بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «خاصية فتح وغلق السيارة دون مفتاح، وزرّ تشغيل السيارة بدون مفتاح، وحساسات ركن خلفية، كاميرا خلفية، ومقاعد من الجلد، وعجلة القيادة مكسوة من الجلد، ومسند يد خلفي، ومرايا داخلية بخاصية التعتيم، وقفل مركزي، ومصابيح ضباب أمامية، وزجاج خلفي، معتم، وأضواء نهارية LED، وطي المرايات الجانبية كهربائية، و فتحة سقف بانوراما، وغيرها».