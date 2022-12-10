أسعار ومواصفات «تويوتا كورولا 2023» في مصر

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أعلنت شركة «تويوتا إيجيبت»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «تويوتا، عن أسعار سيارات تويوتا كورولا موديل 2023 داخل السوق المحلية خلال ديسمبر الحالى.

أسعار تويوتا كورولا 2023

الفئة السعر Active M/T 540 Active A/T 575 Comfort 620 Smart 650 Smart with Sunroof 670 GR 700 Elegance 734 القيمة بألالف جنيه

مواصفات تويوتا كورولا 2023

تنتمي «كورولا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 120 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر.

وطبقًا للبيانات المعلَنة عن «تويوتا»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.8 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وسائل الأمن والسلامة

وتقدم السيارة بمجموعة من وسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع الكتروني للفرامل EBD – نظام الثبات الإلكتروني ESP – أنظمة مساعدة للفرامل – مثبت سرعة – حساسات ركن أمامية وخلفية، وغيرها».

التجهيزات الخارجية

ودعمت طرازات «كورولا» بمجموعة من التجهيزات الخارجية، من أبزرها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية led – رشاشات للمصابيح الأمامية – مرايات ضم كهربائية – حساسات مطر أوتوماتيكي – عتبة رياضية داخلية – فتحة سقف – جنوط رياضية، وغيرها».

التجهيزات الداخلية

وزودت طرازات «كورولا» ببعض التجهيزات الداخلية، ومن بينها «تكييف هواء ثنائي المناطق مزودة بمخارج للمقاعد الخلفية – شاشة عرض معلومات عدادات 4.2 بوصة – شاشة وسائط 8 بوصة – عجلة القيادة متعددة الوظائف – زجاج كهربائي – الزجاج الخلفي والجانبي ملون أسود – مقاعد رياضية – مفتاح بصمة – شاحن هاتف لاسلكي – أضواء محيطة داخلية، وغيرها».