أسعار ومواصفات «تويوتا كورولا 2023» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «تويوتا إيجيبت»، عن زيادة أسعار سيارات تويوتا كورولا موديل 2023 بقيمة بلغت 100 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال أبريل الحالى.

أسعار تويوتا كورولا 2023

ارتفعت أسعار طرازات تويوتا كورولا الفئة الأولى « Active M/T» إلى 740 ألف جنيه، بدلاً من 640 ألف سابقًا.

وصعدت أسعار سيارات «كورولا» الفئة الثانية « Active A/T» إلى 775 ألف جنيه ، مقابل 675 ألف.

وقفزت أسعار طرازات «كورولا» الفئة الثالثة «Comfort» إلى 820 ألف جنيه، مقارنة بنحو 720 ألف.

وقدرت سيارات «كورولا» الفئة الرابعة «Smart» بنحو 850 ألف جنيه، بدلاً من 750 ألف.

وحددت أسعار طرازات «كورولا» الفئة الخامسة «Smart with Sunroof» بقيمة 870 ألف جنيه، مقارنة بنحو 770 ألف.

وارتفعت أسعار سيارات «كورولا» الفئة السادسة «GR» إلى 900 ألف جنيه، مقابل 800 ألف.

وصعدت سعر «كورولا» الفئة السابعة «Elegance GR» إلى 934 ألف جنيه، مقارنة بنحو 834 ألف.

مواصفات تويوتا كورولا

وتزود «كورولا» بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 120 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر.

ووفقًا للبيانات المعلَنة عن «تويوتا»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتقدم سيارات تويوتا كورولا بمجموعة من وسائل الأمن والسلامة، من أبرزها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع الكتروني للفرامل EBD – نظام الثبات الإلكتروني ESP – أنظمة مساعدة للفرامل – مثبت سرعة – حساسات ركن أمامية وخلفية، وغيرها».

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات الخارجية، من أبزرها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية led – رشاشات للمصابيح الأمامية – مرايات ضم كهربائية – حساسات مطر أوتوماتيكي – عتبة رياضية داخلية – فتحة سقف – جنوط رياضية، وغيرها».

وزودت طرازات «كورولا» ببعض التجهيزات فى المقصورة الداخلية، ومن بينها «تكييف هواء ثنائي المناطق مزودة بمخارج للمقاعد الخلفية – شاشة عرض معلومات عدادات 4.2 بوصة – شاشة وسائط 8 بوصة – عجلة القيادة متعددة الوظائف – زجاج كهربائي – الزجاج الخلفي والجانبي ملون أسود – مقاعد رياضية – مفتاح بصمة – شاحن هاتف لاسلكي – أضواء محيطة داخلية، وغيرها».