أسعار ومواصفات «تويوتا كورولا» موديل 2024

تتراوح أسعار سيارات تويوتا كورولا موديل 2024 بين 875 إلى مليون و34 ألف جنيه في السوق المحلية، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن مجموعة «تويوتا مصر» الوكيل المحلى للعلامة اليابانية في مصر.

أسعار تويوتا كورولا 2024

الفئة السعر Active 875 ألفا Comfort 920 ألفا Smart 950 ألفا Smart with Sunroof 970 ألفا Elegance مليون و34 ألفا

وتزود «كورولا» بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر.

وطبقًا للبيانات المعلَنة عن «تويوتا»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ودعمت طرازات تويوتا كورولا بمجموعة من وسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع الكتروني للفرامل EBD – نظام الثبات الإلكتروني ESP – أنظمة مساعدة للفرامل – مثبت سرعة – حساسات ركن أمامية وخلفية، وغيرها».

وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات الخارجية، من أبزرها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية led – رشاشات للمصابيح الأمامية – مرايات ضم كهربائية – حساسات مطر أوتوماتيكي – عتبة رياضية داخلية – فتحة سقف – جنوط رياضية، وغيرها».

وتقدم طرازات «كورولا» ببعض التجهيزات فى المقصورة الداخلية، ومن بينها «تكييف هواء ثنائي المناطق مزودة بمخارج للمقاعد الخلفية – شاشة عرض معلومات عدادات 4.2 بوصة – شاشة وسائط 8 بوصة – عجلة القيادة متعددة الوظائف – زجاج كهربائي – الزجاج الخلفي والجانبي ملون أسود – مقاعد رياضية – مفتاح بصمة – شاحن هاتف لاسلكي – أضواء محيطة داخلية، وغيرها».