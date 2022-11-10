أسعار ومواصفات «تويوتا كورولا» بعد زيادة أسعار الدولار

أعلنت شركة «تويوتا إيجيبت»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «تويوتا» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات تويوتا كورولا موديل 2022 خاصة بعد تذبذب أسعار الصرف وعلى رأسها “الدولار” الذى تعدى حاجز 24 جنيهًا في البنوك خلال نوفمبر الحالى.

أسعار تويوتا كورولا

الفئة السعر Active M/T 440 Active A/T 475 Comfort 520 Smart 550 Smart with Sunroof 570 GR 600 Elegance GR 634 القيمة بالأف جنيه

مواصفات تويوتا كورولا

ينتمي طراز «كورولا» لفئة السيارات السيدان، مزوَّدة بمحرك 1600 سي سي، بقوة 120 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر.

وطبقًا للبيانات المعلَنة عن «تويوتا»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتقدم طرازات «كورولا» فئة «BASIC» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، منها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP».

ودعمت ببعض التجهيزات والكماليات، ومنها «مصابيح ضباب خلفية مع إضاءة نهارية LED، وعجلة قيادة متعددة الأغراض، ومكيف هواء أتوماتيك، وزجاج كهربائي، وشاشة عرض البيانات عدادات 4.2 بوصة، مرايات جانبية كهربائية، وجنوط 15 بوصة، وغيرها».

وزودت طرازات «كورولا» فئة «Active Plus» بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «مصابيح ضباب أمامية، وحساسات ركن خلفية، وغيرها».

فيما تزيد فئة «STD» ببعض التجهيزات والكماليات، ومنها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة نهارية LED، وعجلة قيادة متعددة الأغراض، ومثبت سرعة، وزجاج كهربائي، وتكييف هواء أوتوماتيك، ومقعد كهربائي لدعم فقرات القطانية، ومرايات جانبية كهربائية مع خاصية تسخين المرايات الجانبية، والزجاج الخلفي والجانبي ملون أسود، وجنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».

ودعمت طرازات «كورولا» فئة «Comfort plus» بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومنها «حساسات ركن خلفية، ومثبت سرعة، وغيرها».

في حين تزيد فئة «F/O» ببعض التجهيزات والكماليات الإضافية، من بينها «مصابيح أمامية وخلفية LED، ومكيف هواء مزدوج مع مخرج خلفي، ومرايات داخلية كهربائية، وحساس مطر، وشاشة بيانات عدادات 7 بوصة، و مفتاح بصمة، وخاصية ضم المرايات كهربائية، وحساسات ركن أمامية وخلفية، فتحة سقف، وغيرها».

وزودت طرازات «كورولا» فئة «GR» بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، من بينها «شاحن هاتف لا سلكي، ومقاعد رياضية، وأضواء محيطه من الداخل، و سبويلر رياضي خلفي، عتب رياضي من الداخل، وجنوط رياضية 17 بوصة، وغيرها».

فيما تزيد فئة «H/L» ببعض التجهيزات والكماليات الأخرى، من بينها «وسائد هوائية أمامية وستائرية، وشاشة تعمل باللمس 8 بوصة، كاميرا خلفية، شاحن هاتف لا سلكي، وخاصية ضم المرايات الكهربائية أتوماتيك، ورشاشات للمصابيح الأمامية، وفتحة سقف، وجنوط رياضية 17 بوصة، وغيرها».