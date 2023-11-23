أسعار ومواصفات «تويوتا فورتشنر 2024 » في السعودية

تظهر سيارة تويوتا فورتشنر 2024 الرياضية متعددة الاستخدامات في المملكة العربية السعودية، بطراز جديد يمكنه العمل في الطرق الصحراوية والرمال وبمحركات قوية وكفاءة استهلاك وقود محسّنة.

وتوفر السيارة الجديدة نظام الدفع رباعي قادر على التحكم في القيادة في مختلف أنواع الطرق سواء داخل المدينة أو في الصحراء، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في الطرق الصعبة واماكن المغامرات ورحلات السفاري.

وتأتي بأربعة أنواع من المحركات المتنوعة ما بين الديزل والبنزين، فالمحرك الأول فهو محرك بنزين بسعة 2.7 لتر مزود بـ 4 أسطوانات، بقوة 164 حصان وعزم دوران 245 نيوتن متر، والمحرك مربوط بناقل حركة أوتوماتيكي ذو 6 سرعات.

المحركات

وتعمل السيارة بمحرك ثاني هو محرك ديزل بسعة 2.8 لتر مزود بـ 4 اسطوانات، وبقوة 201 حصان وعزم دوران 500 نيوتن متر، والمحرك مربوط بناقل حركة أوتوماتيكي ذو 6 سرعات.

أما المحرك الثالث محرك بنزين بسعة 4.0 لتر مزود بـ 6 اسطوانات، وبقوة 235 حصان وعزم دوران 376 نيوتن متر، والمحرك مربوط بناقل حركة أوتوماتيكي ذو 6 سرعات.

وتضم محرك ديزل بسعة 4.0 لتر مزود بـ 6 اسطوانات، وبقوة 235 حصان وعزم دوران 376 نيوتن متر، والمحرك مربوط بناقل حركة أوتوماتيكي ذو 6 سرعات.

وتضم السيارة عجلات ذات حجم كبير مقاس 17 بوصة، والذي يناسب مظهرها الخارجي الرياضي، بمجموعة واسعة من الألوان، تتسم المقصورة الداخلية لتويوتا فورتشنر بالرحابة والفخامة، حيث استخدم في تصميمها خامات عالية الجودة وتفاصيل دقيقة، حيث يوفر التصميم المتقن مقاعد مريحة قابلة للطي والتعديل ومساحة واسعة للركاب مما يتيح استيعاب الاحتياجات اليومية ولوازم السفر.

سعر تويوتا فورتشنر 2024 في السعودية

وتوفر مصابيح LED في جميع اضاءات السيارة، مما يزيد من وضوح الرؤية في الليل ويزيد من الشكل الجمالي للسيارة، ومجهزة بتقنيات واأنظمة مساعدة للسائق، مثل شاشة لمس عالية الجودة في منتصف تابلوه السيارة، ونظام الصوت عالي الجودة، عجلة قيادة متعددة الاستخدام، وغيرها من التقنيات الاخرى.

وتقدم تويوتا فورتشنر أنظمة أمان متقدمة، مثل نظام مانع الانزلاق ونظام مراقبة ضغط الإطارات، بالاضافة الى مساحة داخلية كبيرة.

وتتواجد فورتشنر 2024 في السعودية في خمس فئات ويبدأ سعرها من 123,510 ريال سعودي مع إمكانية تمويل الشراء، ويتم تصميمها مع مقدمة جديدة ومصابيح أمامية LED حديثة، بالإضافة الى الخطوط الديناميكية والتفاصيل المختلفة.