أسعار ومواصفات «تويوتا فورتشنر 2023» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «تويوتا إيجيبت»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «تويوتا»، عن أحدث أسعار سيارات تويوتا فورتشنر موديل 2023 والتى يتم تقديمها عبر 3 فئات داخل السوق المحلية.
أسعار تويوتا فورتشنر 2023
|الفئة
|السعر القديم (نوفمبر)
|السعر الجديد (ديسمبر)
|2WD Smart
|مليون و140 ألف
|مليون و490 ألف
|4WD Elegance 4.0
|مليون و290 ألف
|مليون و640 ألف
|4WD Sport 4.0
|مليون و390 ألف
|مليون و740 ألف
الأبعاد الخارجية
|الطول
|4795 مم
|العرض
|1855 مم
|الارتفاع
|1835 مم
|سعة الشنطة الخلفية
|296 لتر
مواصفات تويوتا فورتشنر 2023
تتوافر طرازات تويوتا فورتشنر عبر نسختين –الإصدار الأول– مزودا بمحرك سعتة 2.7 لتر، بقوة 163 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 245 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات.
أما النسخة الثانية من طرازات «فورتشنر» مدعومة بمحرك سعتة 4.0 لتر، بقوة 234 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 376 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات.
وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكترونى للفرامل EBD – برنامج الثبات الإلكترونى ESP – نظام المساعدة على صعود التلال HLA – مثبت سرعة – حساسات ركن أمامية وخلفية – كاميرا خلفية – نظام إيموبليزر ضد السرقة».
ودعمت «فورتشنر» بعض الكماليات الأخرى، ومنها «مصابيح أمامية وخلفية LED – إضاءة نهارية LED – مصابيح أمامية حساسة للإضاءة – مرايات ضم كهربائية – جنوط رياضية 17 بوصة للفئة الأولى و 18 بوصة للفئة الأعلى».
وتقدم السيارة ببعض التجهيزات الإضافية، ومن أبرزها «زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح – عجلة قيادة متعددة الوظائف – مفتاح بصمة – تحكم فى ناقل الحركة عن طريق عجلة القيادة – مكيف هواء مزود بمخارج للمقاعد الخلفية – مسند يد خلفى – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – إمكانية طى ظهر الكنبة الخلفية – شاشة وسائط 8 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو وآبل كار بلاى – بلوتوث – وغيرها».