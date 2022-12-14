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أسعار ومواصفات «تويوتا فورتشنر 2023» بعد الزيادات الأخيرة

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ارتفعت إلى مليون و740 ألف جنيه

أسعار ومواصفات «تويوتا فورتشنر 2023» بعد الزيادات الأخيرة
المال - خاص

المال - خاص

11:17 ص, الأربعاء, 14 ديسمبر 22

أعلنت شركة «تويوتا إيجيبت»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «تويوتا»، عن أحدث أسعار سيارات تويوتا فورتشنر موديل 2023 والتى يتم تقديمها عبر 3 فئات داخل السوق المحلية.

أسعار تويوتا فورتشنر 2023

الفئةالسعر القديم (نوفمبر)السعر الجديد (ديسمبر)
2WD Smartمليون و140 ألفمليون و490 ألف
4WD Elegance 4.0مليون و290 ألفمليون و640 ألف
4WD Sport 4.0مليون و390 ألفمليون و740 ألف
تويوتا فورتشنر 2023

الأبعاد الخارجية

الطول4795 مم
العرض1855 مم
الارتفاع1835 مم
سعة الشنطة الخلفية296 لتر
تويوتا فورتشنر 2023

مواصفات تويوتا فورتشنر 2023

تتوافر طرازات تويوتا فورتشنر عبر نسختين –الإصدار الأول– مزودا بمحرك سعتة 2.7 لتر، بقوة 163 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 245 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات.

أما النسخة الثانية من طرازات «فورتشنر» مدعومة بمحرك سعتة 4.0 لتر، بقوة 234 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 376 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات.

وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكترونى للفرامل EBD – برنامج الثبات الإلكترونى ESP – نظام المساعدة على صعود التلال HLA – مثبت سرعة – حساسات ركن أمامية وخلفية – كاميرا خلفية – نظام إيموبليزر ضد السرقة».

ودعمت «فورتشنر» بعض الكماليات الأخرى، ومنها «مصابيح أمامية وخلفية LED – إضاءة نهارية LED – مصابيح أمامية حساسة للإضاءة – مرايات ضم كهربائية – جنوط رياضية 17 بوصة للفئة الأولى و 18 بوصة للفئة الأعلى».

وتقدم السيارة ببعض التجهيزات الإضافية، ومن أبرزها «زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح – عجلة قيادة متعددة الوظائف – مفتاح بصمة – تحكم فى ناقل الحركة عن طريق عجلة القيادة – مكيف هواء مزود بمخارج للمقاعد الخلفية – مسند يد خلفى – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – إمكانية طى ظهر الكنبة الخلفية – شاشة وسائط 8 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو وآبل كار بلاى – بلوتوث – وغيرها».

تويوتا فورتشنر 2023
المال - خاص

المال - خاص

11:17 ص, الأربعاء, 14 ديسمبر 22