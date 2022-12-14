أسعار ومواصفات «تويوتا فورتشنر 2023» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «تويوتا إيجيبت»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «تويوتا»، عن أحدث أسعار سيارات تويوتا فورتشنر موديل 2023 والتى يتم تقديمها عبر 3 فئات داخل السوق المحلية.

أسعار تويوتا فورتشنر 2023

الفئة السعر القديم (نوفمبر) السعر الجديد (ديسمبر) 2WD Smart مليون و140 ألف مليون و490 ألف 4WD Elegance 4.0 مليون و290 ألف مليون و640 ألف 4WD Sport 4.0 مليون و390 ألف مليون و740 ألف

الأبعاد الخارجية

الطول 4795 مم العرض 1855 مم الارتفاع 1835 مم سعة الشنطة الخلفية 296 لتر

مواصفات تويوتا فورتشنر 2023

تتوافر طرازات تويوتا فورتشنر عبر نسختين –الإصدار الأول– مزودا بمحرك سعتة 2.7 لتر، بقوة 163 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 245 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات.

أما النسخة الثانية من طرازات «فورتشنر» مدعومة بمحرك سعتة 4.0 لتر، بقوة 234 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 376 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات.

وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكترونى للفرامل EBD – برنامج الثبات الإلكترونى ESP – نظام المساعدة على صعود التلال HLA – مثبت سرعة – حساسات ركن أمامية وخلفية – كاميرا خلفية – نظام إيموبليزر ضد السرقة».

ودعمت «فورتشنر» بعض الكماليات الأخرى، ومنها «مصابيح أمامية وخلفية LED – إضاءة نهارية LED – مصابيح أمامية حساسة للإضاءة – مرايات ضم كهربائية – جنوط رياضية 17 بوصة للفئة الأولى و 18 بوصة للفئة الأعلى».

وتقدم السيارة ببعض التجهيزات الإضافية، ومن أبرزها «زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح – عجلة قيادة متعددة الوظائف – مفتاح بصمة – تحكم فى ناقل الحركة عن طريق عجلة القيادة – مكيف هواء مزود بمخارج للمقاعد الخلفية – مسند يد خلفى – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – إمكانية طى ظهر الكنبة الخلفية – شاشة وسائط 8 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو وآبل كار بلاى – بلوتوث – وغيرها».