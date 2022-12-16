أسعار ومواصفات «تويوتا روميون 2023» في مصر

أعلنت شركة «تويوتا إيجيبت»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «تويوتا»، عن أسعار سيارات تويوتا روميون موديل 2023 والتى يتم تقديمها عبر فئتين داخل السوق المحلية.

أسعار تويوتا روميون 2023

الفئة السعر Active 440 Smart 475 القيمة بألالف جنيه

الأبعاد الخارجية

الطول 4395 مم العرض 1690 مم الارتفاع 1735 مم سعة الشنطة الخلفية 153 لتر

مواصفات تويوتا روميون 2023

تنتمي «روميون» إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات «MPV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 103 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «تويوتا»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 10.5 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وسائل الأمن والسلامة

وتقدم «ريومون» ببعض التجهيزات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «2 وسادة هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – عجلة القيادة كهربائية – حساسات ركن خلفية – نظام إيموبليزر ضد السرقة – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX، وغيرها».

التجهيزات الداخلية

زودت «روميون» بمجموعة من التجهيزات في المقصورة الداخلية، من أبرزها «زر تشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – قفل مركزي – زجاج كهربائي – عجلة القيادة متعددة الوظائف – تكييف هواء مزودة بمخارج للمقاعد الخلفية – إمكانية طي المقاعد الخلفية – مسند يد خلفي – لوحة عدادات رقمية – شاشة وسائط 7 بوصة».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من “مكبرات صوتية – بلوتوث – مدخل USB – التحكم في الراديو عبر عجلة القيادة – مدخل AUX – وغيرها».

التجهيزات الخارجية

دعمت طرازات تويوتا روميون ببعض التجهيزات فى الشكل الخارجي، من بينها «مصابيح ضباب أمامية – مصابيح خلفية خلفية هالوجين – إضاءة نهارية LED – مرايات جانبية كهربائية – جنوط 15 بوصة – وغيرها».