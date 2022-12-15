أسعار ومواصفات «تويوتا راش 2023» في مصر

أعلنت شركة «تويوتا إيجيبت»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «تويوتا»، عن أسعار سيارات تويوتا راش موديل 2023 والتى يتم تقديمها عبر فئتين داخل السوق المحلية.

أسعار تويوتا راش 2023

الفئة السعر F/O 520 H/L 550 القيمة بألالف جنيه

وتنتمي «راش» لفئة السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات «SUV»، سعة (7 مقاعد)، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 103 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 136 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «تويوتا»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات تويوتا راش 2023

زودت طرازات تويوتا راشببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومن بينها «وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAC، وبرنامج التوزان الإلكتروني، وحساسات ركن خلفية».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها «مصابيح ضباب أمامية مدعمة بإضاءة LED، والنظام الذكي لركن السيارة، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، وكاميرا خلفية، ومكيف هواء أتوماتيك، وجنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».

وتحتوى «راش» على نظام ترفيهي مكون من «عدد 6 مكبرات صوتية- بلوتوث- DVD، ومدخل- USB، وغيرها».

ودعمت «راش» – الفئة الثانية- بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، من أبرزها «جنوط رياضية 17 بوصة، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وعدد 8 مكبرات صوتية، وغيرها».