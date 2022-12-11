أسعار ومواصفات «تويوتا بيلتا 2023» في مصر

أعلنت شركة «تويوتا إيجيبت»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «تويوتا»، عن أسعار سيارات تويوتا بيلتا موديل 2023 والتى يتم تقديمها عبر فئتين داخل السوق المحلية خلال ديسمبر الحالى.

أسعار تويوتا بيلتا 2023

الفئة السعر Active 410 Smart 460 القيمة بألالف جنيه

مواصفات تويوتا بيلتا 2023

تنتمي «بيلتا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة 103 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلَنة عن «تويوتا»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12 ثانية.

وتقدم طرازات تويوتا بيلتا ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «2 وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع الكتروني للفرامل EBD – نظام إيموبليزر ضد السرقة – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX».

وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها «مصابيح أمامية وخلفية هالوجين – مرايات جانبية كهربائية – مكيف هواء يدوي – عجلة قيادة متعددة الوظائف مكوه من الجلد – زجاج كهربائي – إمكانية ضبط مستوى المقاعد الأمامية يدوي – قفل مركزي، وجنوط رياضية 15 بوصة».

وتحتوى «بيلتا» على نظام ترفيهي مكون من «مكبرات صوتية – بلوتوث – مدخل AUX وUSB -إمكانية التحكم في الراديو من عجلة القيادة، وغيرها».

وتزيد الفئة الثانية ببعض التجهيزات الإضافية، من بينها «مثبت سرعة – زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح – امكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية – مصابيح ضباب أمامية – مصابيح أمامية وخلفية LED- أضواء نهارية LED».

ودعمت تلك الفئة أيضًا ببعض الكماليات الأخرى، ومن أبرزها «مرايات ضم كهربائيًا – شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو وآبل كار بلاي – مكيف هواء رقمي مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – فرش المقاعد من الجلد – جنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».