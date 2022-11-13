أسعار ومواصفات «تويوتا بيلتا» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «تويوتا إيجيبت»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «تويوتا»، عن أحدث أسعار سيارات تويوتا بيلتا موديل 2022 والتى يتم تقديمها عبر فئتين داخل السوق المحلية.
أسعار تويوتا بيلتا
|الفئة
|السعر
|Active
|360
|Smart
|405
مواصفات تويوتا بيلتا
ينتمي طراز «بيلتا» إلى فئة السيارات السيدان، مزوَّدة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 103 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات “أوتوماتيك”.
ووفقًا للبيانات المعلَنة عن «تويوتا»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12 ثانية.
زودت سيارات تويوتا بيلتا الفئة الأولى ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها «عدد 2 وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع الكتروني للفرامل EBD- نظام إيموبليزر ضد السرقة – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX».
ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «مصابيح أمامية وخلفية هالوجين – مرايات جانبية كهربائية – مكيف هواء يدوي – عجلة قيادة متعددة الوظائف مكوه من الجلد – زجاج كهربائي – امكانية ضبط مستوى المقاعد الأمامية يدوي، وقفل مركزي، وجنوط رياضية 15 بوصة».
وتحتوى طرازات «بيلتا» على نظام ترفيهي مكون من «مكبرات صوتية – بلوتوث – مدخل AUX وUSB – امكانية التحكم في الراديو من عجلة القيادة، وغيرها».
وتزيد الفئة الثانية بعض التجهيزات الإضافية، من بينها «مثبت سرعة – زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح – امكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية – مصابيح ضباب أمامية – مصابيح أمامية وخلفية LED- أضواء نهارية LED».
ودعمت تلك الفئة أيضًا ببعض الكماليات الأخرى، ومن أبرزها «مرايات ضم كهربائيًا – شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو وآبل كار بلاي – مكيف هواء رقمي مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – فرش المقاعد من الجلد – جنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».