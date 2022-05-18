أسعار ومواصفات «بي واي دي L3» موديل 2022

أعلنت شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «بي واي دي، ولادا» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات بي واي دي L3 موديل 2022 الفئة الأولى «GLX» بقيمة بلغت 269.5 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «GS-I» بنحو 279.5 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال مايو الحالى.

ينتمي طراز «BYD L3» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك” من طراز “CVT”.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4619 مم العرض 1716 مم الارتفاع 1480 مم

مواصفات بي واي دي L3

تقدم سيارات «BYD L3» – الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل، ونظام المفتاح الذكي».

دعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية Led، وباور ستيرنيج، ومرايات كهربائية، وسنتر لوك، ومكيف هواء، وشبكة أمامية بالكروم، وكمبيوتر رحلات متعدد الوظائف، ومنافذ كهربائية، ومقاعد من الجلد، وجنوط رياضية 15 بوصة، وغيرها».

زودت السيارة على بنظام ترفيهي مكون من عدد 6 مكبرات صوتية – راديو – بلوتوث – مدخل USB – AUX، وغيرها.

تحتوى طرازات «BYD L3»- الفئة الثانية – على نفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومنها «فتحة سقف كهرباء، وجنوط رياضية، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وإمكانية طي المرايات الجانبية كهربائيًّا، وحساسات ركن خلفية، وشاشة وسائط 8 بوصة، وكاميرا خلفية، وغيرها».

ألوان بي واي دي L3

تقدم طرازات بي واى دي L3 عبر مجموعة من الألوان المتعددة داخل السوق المحلية؛ كالنحو التالى: