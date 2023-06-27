أسعار ومواصفات «بي واي دي F3» موديل 2024

أعلنت شركة «

أسعار بي واي دي F3 موديل 2024

الفئة السعر A/T 490 القيمة بالألف جنيه

»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «BYD، ولادا»، عن أسعار سيارات بي واي دي F3 موديل 2024 التى يتم تقديمها عبر فئة واحدة في السوق المحلية.

دعمت سيارات «BYD F3» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «

»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتقدم طرازات BYD F3 ببعض المواصفات وسائل الأمن والسلامة، من بينها «2 وسادة هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – إيموبليزر إلكتروني للحماية من السرقة».

ودعمت السيارة ببعض التجهيزات، ومنها «مصابيح ضباب – مصابيح خلفية LED – مرايات جانبية كهربائية – زجاج كهربائي أمامي وخلفي – زجاج أمامي مظلل – جنوط رياضية 15 بوصة».

وتحتوى «

F3» على بعض الكماليات الأخرى، ومنها «مكيف هواء – عجلة قيادة قابلة للتعديل- مسند يد – إمكانية طي المقاعد الخلفية – لوحة عدادات مضيئة LED».

وزودت بنظام ترفيهي مكون من راديو مزود بمدخل صوت خارجي AUX، وغيرها».