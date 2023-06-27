أسعار ومواصفات «بي واي دي F3» موديل 2024

أعلنت شركة «
أسعار بي واي دي F3 موديل 2024
|الفئة
|السعر
|A/T
|490
دعمت سيارات «BYD F3» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.
وطبقًا للبيانات المعلنة عن «
وتقدم طرازات BYD F3 ببعض المواصفات وسائل الأمن والسلامة، من بينها «2 وسادة هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – إيموبليزر إلكتروني للحماية من السرقة».
ودعمت السيارة ببعض التجهيزات، ومنها «مصابيح ضباب – مصابيح خلفية LED – مرايات جانبية كهربائية – زجاج كهربائي أمامي وخلفي – زجاج أمامي مظلل – جنوط رياضية 15 بوصة».
وتحتوى «
وزودت بنظام ترفيهي مكون من راديو مزود بمدخل صوت خارجي AUX، وغيرها».