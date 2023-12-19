أسعار ومواصفات «بي واي دي F3» موديل 2024 بعد الزيادات الأخيرة

ارتفعت أسعار سيارات بي واي دي F3 موديل 2024 بقيمة تصل إلى 60 ألف جنيه لبعض الفئات خلال ديسمبر الحالى، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات»، الوكيل المحلى لـ««BYD، ولادا».

أسعار بي واي دي F3 موديل 2024

الفئة السعر القديم السعر الجديد M/T 490 550 A/T 590 635 القيمة بالألف جنيه

زودت سيارات «BYD F3» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «BYD»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ودعمت طرازات BYD F3 ببعض المواصفات وسائل الأمن والسلامة، من بينها «2 وسادة هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – إيموبليزر إلكتروني للحماية من السرقة».

وتقدم السيارة ببعض التجهيزات، ومنها «مصابيح ضباب – مصابيح خلفية LED – مرايات جانبية كهربائية – زجاج كهربائي أمامي وخلفي – زجاج أمامي مظلل – جنوط رياضية 15 بوصة».

وتحتوى «بي واى دي F3» على بعض الكماليات الأخرى، ومنها «مكيف هواء – عجلة قيادة قابلة للتعديل – مسند يد – إمكانية طي المقاعد الخلفية – لوحة عدادات مضيئة LED».

وزودت بنظام ترفيهي مكون من راديو مزود بمدخل صوت خارجي AUX، وغيرها».