أسعار ومواصفات «بي واي دي F3» موديل 2022

أعلنت شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «بي واي دي، ولادا» فى مصر، عن أحدث أسعار سيارات بي واي دي F3 موديل 2022 الفئة الأولى «M/T» بقيمة بلغت 229.5 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «A/T» بنحو 259.5 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال شهر مايو الحالى.

ينتمي طراز «BYD F3» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة قدرها 108 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات “مانيوال”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «BYD»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.1 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4533 مم العرض 1705 مم الارتفاع 1490 مم سعة الشنطة الخلفية 360 لترًا

مواصفات بي واي دي F3 موديل 2022

دعمت سيارات بي واى دي F3 ببعض المواصفات وسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD».

زودت ببعض التجهيزات؛ ومنها «مصابيح ضباب – مصابيح خلفية LED، ومكيف هواء، وباور ستيرنيج، وعجلة قيادة قابلة للتعديل، ومرايات جانبية كهربائية، وإيموبليزر إلكتروني للحماية من السرقة، ولوحة عدادات مضيئة LED».

وتحتوى السيارة على بعض الكماليات الأخرى؛ ومنها «زجاج كهربائي أمامي وخلفي، وزجاج أمامي مظلل، ومسند يد، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، وجنوط رياضية 15 بوصة، كما دعمت بنظام ترفيهي مكون من راديو مزود بمدخل صوت خارجي AUX، وغيرها».

ألوان سيارات بي واي دي F3

تقدم طرازات «BYD F3» داخل السوق المحلية عبر مجموعة من الألوان المتعددة؛ كالنحو التالى: