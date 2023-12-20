أسعار ومواصفات «بيجو 5008» موديل 2024 بعد الزيادات الأخيرة

ارتفعت أسعار سيارات بيجو 5008 موديل 2024 بقيمة تصل إلى 130 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال ديسمبر الحالى، وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «مانسكو أوتوموتيف» وكيل «بيجو» في مصر.

أسعار بيجو 3008 موديل 2024

الفئة السعر القديم السعر الجديد Active Pack مليون و820 ألف مليون و950 ألف Allure Pack مليون و950 ألف 2 مليون و80 ألف GT 2 مليون و120 ألف 2 مليون و250 ألف GT – Red interior 2 مليون و130 ألف 2 مليون و260 ألف

وتنتمي بيجو 5008 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات ، سعة 1600 سى سى ينتج قوة 165 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «بيجو»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

دعمت سيارات بيجو 5008» – الفئة الأولى- بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «وسائد وستائر هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكترونى للفرامل EBD- برنامج التوازن الإلكتروني ESP – فرامل يد كهربائية – أنظمة دعم الفرامل فى حالات الطوارئ EBA – نظام تنبيه السائق – مثبت ومحدد سرعة – نظام مراقبة ضغط الإطارات».

وتقدم السيارة بالعديد من التجهيزات والكماليات، ومنها «حساسات ركن أمامية وخلفية – كاميرا خلفية – مصابيح ضباب أمامية وخلفية مدعمة بإضاءة نهارية LED- حساسات مطر – قضبان سقف – زر تشغيل/ إيقاف المحرك – مكيف هواء أوتوماتيكي مع وجود مخارج خلفية – عجلة قيادة متعددة الوظائف مزودة بإمكانية بدالات نقل السرعات – مرايات جانبية كهربائية مزودة بخاصية التسخين مع إشارات LED- خاصية التحكم فى وضعية المقاعد الأمامية – شاشة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة – مسند يد أمامي – جنوط رياضية 17 بوصة».

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من “عدد 6 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 8 بوصة- بلوتوث- خاصة ربط أجهزة هواتف المحمول عبر التطبيقات الذكية – مداخل USB أمامي وخلفي- شاحن لا سلكي- مخرج كهرباء 12 فولت، وغيرها”.

زودت طرازات بيجو 5008 – الفئة الثانية – بالتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى من أبرزها «فتحة سقف بانوراما – خاصية فتح وغلق الشنطة الخلفية كهربائيًّا – جنوط رياضية 18 بوصة، وغيرها».

وزودت سيارات بيجو 5008 – الفئة الثالثة – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «نظام تنبية للنقط العمياء – خاصية التنبية من الخروج من الحارة المرورية – التحكم فى مستوى إضاءة المصابيح الأمامية – مخرج عادم ثنائي الفتحات – خاصية التحكم فى وضعية مقعد السائق كهربائيًا – خاصية التدليك والتدفئة للمقاعد الأمامية – فرش جلد للمقاعد، وغيرها».

فيما تزيد الفئة الرابعة ببعض التجهيزات والكماليات الإضافية، من بينها «نظام المساعدة عند ركن المركبة – كاميرا أمامية – شاشة وسائط 10 بوصة تعمل بخاصية اللمس – جنوط رياضية 19 بوصة، وغيرها».