أسعار ومواصفات «بيجو 5008» موديل 2022

أعلنت شركة «مانسكو أوتوموتيف»، الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية «بيجو» في مصر،أحدث أسعار سيارات بيجو 5008 موديل 2022 التى يتم تقديمها عبر 4 فئات داخل السوق المحلية.

وحددت أسعار طرازات بيجو 5008 موديل 2022 الفئة الأولى «Active Pack» بقيمة بلغت 735 ألف جنيه، والفئة الثانية «Allure Pack» بـ785 ألفًا، والفئة الثالثة «GT» بـ860 ألفًا، والفئة الرابعة «GT – Red interior» بنحو 870 ألف جنيه خلال أغسطس الحالى.

وينتمي طراز «بيجو 5008» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات ، سعة 1600 سى سى، يخرج قوة 165 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «بيجو»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في مدة 8.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4641 مم العرض 1844 مم الارتفاع 1646 مم سعة الشنطة الخلفية 510 لترات

مواصفات بيجو 5008 موديل 2022

تقدم سيارات بيجو 5008 – الفئة الأولى- بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «وسائد وستائر هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكترونى للفرامل EBD – برنامج التوازن الإلكتروني ESP – فرامل يد كهربائية – أنظمة دعم الفرامل فى حالات الطوارئ EBA – نظام تنبيه السائق – مثبت ومحدد سرعة – نظام مراقبة ضغط الإطارات».

وزودت السيارة بالعديد من التجهيزات والكماليات، ومنها «حساسات ركن أمامية وخلفية – كاميرا خلفية – مصابيح ضباب أمامية وخلفية مدعمة بإضاءة نهارية LED- حساسات مطر – قضبان سقف – زر تشغيل/ إيقاف المحرك – مكيف هواء أوتوماتيكي مع وجود مخارج خلفية – عجلة قيادة متعددة الوظائف مزودة بإمكانية بدالات نقل السرعات – مرايات جانبية كهربائية مزودة بخاصية التسخين مع إشارات LED – خاصية التحكم فى وضعية المقاعد الأمامية – شاشة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة – مسند يد أمامي – جنوط رياضية 17 بوصة».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من “عدد 6 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 8 بوصة- بلوتوث- خاصة ربط أجهزة هواتف المحمول عبر التطبيقات الذكية – مداخل USB أمامي وخلفي- شاحن لا سلكي- مخرج كهرباء 12 فولت، وغيرها”.

فى المقابل، دعمت طرازات بيجو 5008 – الفئة الثانية – بالتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى من أبرزها «فتحة سقف بانوراما – خاصية فتح وغلق الشنطة الخلفية كهربائيًّا – جنوط رياضية 18 بوصة، وغيرها».

وزودت سيارات بيجو 5008 – الفئة الثالثة – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «نظام تنبية للنقط العمياء – خاصية التنبية من الخروج من الحارة المرورية – التحكم فى مستوى إضاءة المصابيح الأمامية – مخرج عادم ثنائي الفتحات – خاصية التحكم فى وضعية مقعد السائق كهربائيًا – خاصية التدليك والتدفئة للمقاعد الأمامية – فرش جلد للمقاعد، وغيرها».

تزيد الفئة الرابعة ببعض التجهيزات والكماليات الإضافية، من بينها «نظام المساعدة عند ركن المركبة – كاميرا أمامية – شاشة وسائط 10 بوصة تعمل بخاصية اللمس – جنوط رياضية 19 بوصة، وغيرها».