أسعار ومواصفات «بيجو 5008» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «مانسكو أوتوموتيف»، الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية «بيجو» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات بيجو 5008 موديل 2022 التى يتم تقديمها عبر 4 فئات فى السوق المحلية خلال أكتوبر الحالي.

أسعار بيجو 5008

الفئة السعر Active Pack 785 Allure Pack 835 GT 910 GT – Red interior 920 القيمة بالأف جنيه

وتنتمي «بيجو 5008» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات ، سعة 1600 سى سى، يخرج قوة 165 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «بيجو»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في مدة 8.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4641 مم العرض 1844 مم الارتفاع 1646 مم سعة الشنطة الخلفية 510 لترات

مواصفات بيجو 5008

دعمت سيارات بيجو 5008 – الفئة الأولى- بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «وسائد وستائر هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكترونى للفرامل EBD – برنامج التوازن الإلكتروني ESP – فرامل يد كهربائية – أنظمة دعم الفرامل فى حالات الطوارئ EBA – نظام تنبيه السائق – مثبت ومحدد سرعة – نظام مراقبة ضغط الإطارات».

وتقدم السيارة بباقة من التجهيزات والكماليات، ومنها «حساسات ركن أمامية وخلفية – كاميرا خلفية – مصابيح ضباب أمامية وخلفية مدعمة بإضاءة نهارية LED- حساسات مطر – قضبان سقف – زر تشغيل/ إيقاف المحرك – مكيف هواء أوتوماتيكي مع وجود مخارج خلفية – عجلة قيادة متعددة الوظائف مزودة بإمكانية بدالات نقل السرعات – مرايات جانبية كهربائية مزودة بخاصية التسخين مع إشارات LED – خاصية التحكم فى وضعية المقاعد الأمامية – شاشة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة – مسند يد أمامي – جنوط رياضية 17 بوصة».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «6 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 8 بوصة- بلوتوث- خاصة ربط أجهزة هواتف المحمول عبر التطبيقات الذكية – مداخل USB أمامي وخلفي- شاحن لا سلكي- مخرج كهرباء 12 فولت، وغيرها».

وزودت طرازات بيجو 5008 – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى من أبرزها «فتحة سقف بانوراما – خاصية فتح وغلق الشنطة الخلفية كهربائيًّا – جنوط رياضية 18 بوصة، وغيرها».

ودعمت سيارات بيجو 5008 – الفئة الثالثة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومنها «نظام تنبية للنقط العمياء – خاصية التنبية من الخروج من الحارة المرورية – التحكم فى مستوى إضاءة المصابيح الأمامية – مخرج عادم ثنائي الفتحات – خاصية التحكم فى وضعية مقعد السائق كهربائيًا – خاصية التدليك والتدفئة للمقاعد الأمامية – فرش جلد للمقاعد، وغيرها».

وتزيد الفئة الرابعة ببعض التجهيزات والكماليات الإضافية، من بينها «نظام المساعدة عند ركن المركبة – كاميرا أمامية – شاشة وسائط 10 بوصة تعمل بخاصية اللمس – جنوط رياضية 19 بوصة، وغيرها».