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أسعار ومواصفات «بيجو 5008» بعد الزيادات الأخيرة

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تقدم بأسعار تبدأ من 785 ألف جنيه

أسعار ومواصفات «بيجو 5008» بعد الزيادات الأخيرة
أحمد عوض

أحمد عوض

9:36 ص, الثلاثاء, 18 أكتوبر 22

أعلنت شركة «مانسكو أوتوموتيف»، الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية «بيجو» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات بيجو 5008 موديل 2022 التى يتم تقديمها عبر 4 فئات فى السوق المحلية خلال أكتوبر الحالي.

أسعار بيجو 5008

الفئةالسعر
Active Pack785
Allure Pack835
GT910
GT – Red interior920
القيمة بالأف جنيه

وتنتمي «بيجو 5008» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات ، سعة 1600 سى سى، يخرج قوة 165 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «بيجو»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في مدة 8.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

بيجو 5008 موديل 2022

الأبعاد الخارجية

الطول4641  مم
العرض1844  مم
الارتفاع1646  مم
سعة الشنطة الخلفية510  لترات
بيجو 5008 موديل 2022

مواصفات بيجو 5008

دعمت سيارات بيجو 5008 – الفئة الأولى- بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «وسائد وستائر هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكترونى للفرامل EBD – برنامج التوازن الإلكتروني ESP – فرامل يد كهربائية – أنظمة دعم الفرامل فى حالات الطوارئ EBA – نظام تنبيه السائق – مثبت ومحدد سرعة – نظام مراقبة ضغط الإطارات».

وتقدم السيارة بباقة من التجهيزات والكماليات، ومنها «حساسات ركن أمامية وخلفية – كاميرا خلفية – مصابيح ضباب أمامية وخلفية مدعمة بإضاءة نهارية LED- حساسات مطر – قضبان سقف – زر تشغيل/ إيقاف المحرك – مكيف هواء أوتوماتيكي مع وجود مخارج خلفية – عجلة قيادة متعددة الوظائف مزودة بإمكانية بدالات نقل السرعات – مرايات جانبية كهربائية مزودة بخاصية التسخين مع إشارات LED – خاصية التحكم فى وضعية المقاعد الأمامية – شاشة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة – مسند يد أمامي – جنوط رياضية 17 بوصة».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «6 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 8 بوصة- بلوتوث- خاصة ربط أجهزة هواتف المحمول عبر التطبيقات الذكية – مداخل USB أمامي وخلفي- شاحن لا سلكي- مخرج كهرباء 12 فولت، وغيرها».

بيجو 5008 موديل 2022

وزودت طرازات بيجو 5008 – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى من أبرزها «فتحة سقف بانوراما – خاصية فتح وغلق الشنطة الخلفية كهربائيًّا – جنوط رياضية 18 بوصة، وغيرها».

ودعمت سيارات بيجو 5008 – الفئة الثالثة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومنها «نظام تنبية للنقط العمياء – خاصية التنبية من الخروج من الحارة المرورية – التحكم فى مستوى إضاءة المصابيح الأمامية – مخرج عادم ثنائي الفتحات – خاصية التحكم فى وضعية مقعد السائق كهربائيًا – خاصية التدليك والتدفئة للمقاعد الأمامية – فرش جلد للمقاعد، وغيرها».

وتزيد الفئة الرابعة ببعض التجهيزات والكماليات الإضافية، من بينها «نظام المساعدة عند ركن المركبة – كاميرا أمامية – شاشة وسائط 10 بوصة تعمل بخاصية اللمس – جنوط رياضية 19 بوصة، وغيرها».

بيجو 5008 موديل 2022
أحمد عوض

أحمد عوض

9:36 ص, الثلاثاء, 18 أكتوبر 22