أسعار ومواصفات «بيجو 408» موديل 2024 بعد الزيادات الأخيرة

ارتفعت أسعار سيارات بيجو 408 موديل 2024 بقيمة تصل إلى 130 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال ديسمبر الحالى، وذلك وفقًا لأحدث قائمة سعرية صادرة عن شركة «مانسكو أوتوموتيف» وكيل «بيجو» في مصر.

أسعار بيجو 408 موديل 2024

الفئة السعر القديم السعر الجديد Allure Pack مليون و820 ألف مليون و950 ألف GT 2 مليون و40 ألف 2 مليون و170 ألف

وتأتى السيارة بمحرك سعة 1600 سي سي بقوة 215 “حصان متصل بناقل حركة ثماني السرعات.

ودعمت طرازات «بيجو 408» الفئة الأولى Allure Pack بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان، ومنها «6 وسائد هوائية ونظام الفرامل المانعة للانغلاق مع نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة، وبرنامج التحكم بثبات السيارة ESP».

وزودت «بيجو 408» ببعض التجهيزات فى الشكل الخارجي، ومنها «مصابيح أمامية وخلفية LED، وخاصية الإضاءة النهارية DRL تعمل عند إدارة المحرك، ومصابيح أمامية بإضاءة Eco LED، وجنوط رياضية مقاس 18 بوصة، وشاشة مقاس 10 بوصة تدعم خاصيتي Apple CarPlay و Android Auto اللاسلكية وكاميرا خلفية، بالإضافة الى حساسات ركن أمامية وخلفية ومفتاح ذكي لتشغيل وإيقاف السيارة بدون مفتاح، ومثبت سرعة وتكييف هواء أوتوماتيك ثنائي التبريد بالإضافة الى مقاعد جلدية جزئية وشاحن لاسلكي.

وتقدم طرازات «بيجو 408» الفئة الثانيةGT بنفس التجهيزات والمواصفات الموجودة فى الفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، ومنها «فتحة سقف بانوراما، ومصابيح أمامية بنظام Matrix Full LED System، وفرش جلد طبيعي متوفر باللون الأسود والأزرق، بالإضافة الى امكانية التحكم في كراسي السائق والراكب الأمامي كهربائيا المزودة بخاصية التدليك (ماساج) والتدفئة وتدفئة لعجلة القيادة، ونظام ذاكرة لوضعية كرسي السائق وفتح وغلق الشنطة كهربائيا ولوحة عدادات رقمية (ديجيتال) ثلاثية الابعاد Peugeot 3D i-Cockpit لتجربة قيادة مميزة.