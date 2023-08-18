أسعار ومواصفات «بيجو 408» موديل 2023

أعلنت شركة « » الوكيل المحلى للعلامة الفرنسية « » ، عن أسعار سيارات بيجو 408 موديل 2023 والتى تم تقديمها عبر فئتين فى السوق المحلية.

أسعار بيجو 408

الفئة السعر Allure Pack مليون و560 ألف جنيه GT مليون و780 ألف جنيه

وتقدم طرازات «بيجو 408» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 215 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 300 نيتون/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات.

وزودت طرازات «بيجو 408» الفئة الأولى Allure Pack بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان، ومنها «6 وسائد هوائية ونظام الفرامل المانعة للانغلاق مع نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة، وبرنامج التحكم بثبات السيارة ESP».

ودعمت «بيجو 408» ببعض التجهيزات فى الشكل الخارجي، ومنها «مصابيح أمامية وخلفية LED، وخاصية الإضاءة النهارية DRL تعمل عند إدارة المحرك، ومصابيح أمامية بإضاءة Eco LED، وجنوط رياضية مقاس 18 بوصة، وشاشة مقاس 10 بوصة تدعم خاصيتي Apple CarPlay و Android Auto اللاسلكية وكاميرا خلفية، بالإضافة الى حساسات ركن أمامية وخلفية ومفتاح ذكي لتشغيل وإيقاف السيارة بدون مفتاح، ومثبت سرعة وتكييف هواء أوتوماتيك ثنائي التبريد بالإضافة الى مقاعد جلدية جزئية وشاحن لاسلكي.

وتقدم طرازات «بيجو 408» الفئة الثانيةGT بنفس التجهيزات والمواصفات الموجودة فى الفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، ومنها «فتحة سقف بانوراما، ومصابيح أمامية بنظام Matrix Full LED System، وفرش جلد طبيعي متوفر باللون الأسود والأزرق، بالإضافة الى امكانية التحكم في كراسي السائق والراكب الأمامي كهربائيا المزودة بخاصية التدليك (ماساج) والتدفئة وتدفئة لعجلة القيادة، ونظام ذاكرة لوضعية كرسي السائق وفتح وغلق الشنطة كهربائيا ولوحة عدادات رقمية (ديجيتال) ثلاثية الابعاد Peugeot 3D i-Cockpit لتجربة قيادة مميزة.

وتتوفر سيارات بيجو بضمان 5 سنوات أو 150 ألف كيلومتر -أيهما أقرب، حيث يقوم العميل بعمل الصيانات الدورية فقط خلال الـ5 سنوات من الضمان بمراكز الخدمة المنتشرة في كل مكان بالجمهورية.