أسعار ومواصفات «بيجو 301» موديل 2024

تتراوح أسعار سيارات «بيجو 301» موديل 2024 بين 715 ألف إلى 755 ألف جنيه في السوق المحلية، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «مانسكو أوتو موتيف»، الوكيل المحلي لـ«بيجو».

أسعار بيجو 301 موديل 2024

الفئة السعر Active 715 ألف Allure 755 ألف القيمة بالألف جنيه

وتزود «بيجو 301» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 115 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «بيجو»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

دعمت طرازات بيجو 301 -الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «عدد 2 وسادة هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، نظام إيموبليزر ضد السرقة».

وتقدم السيارة ببعض التجهيزات والكماليات، من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية، ومكيف هواء، وعجلة القيادة متحركة في اتجاهين، وتحكم عن بعد في فتح وغلق الأبواب والشنطة الخلفية، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وامكانية ضبط مستوى ارتفاع المقاعد، والاكصدام الأمامي والخلفي بلون السيارة، وجنوط 16 بوصة».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «التحكم في راديو عبر عجلة القيادة – مدخل USB – بلوتوث، وغيرها».

فيما تزيد- الفئة الثانية «Allure» – ببعض التجهيزات والكماليات الإضافية، من بينها «مثبت ومحدد سرعة، وحساسات ركن وكاميرا خلفية، ومصابيح ضباب led، ومرايات جانبية كهربائية، وامكانية طي المقاعد الخلفية، ومسند يد أمامي مع مساحة تخزين، وعجلة القيادة متعددة الوظائف ومكسوة من الجلد، وشاشة مرأة للهاتف، وشاشة وسائط 7 بوصة، وغيرها».