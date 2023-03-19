أسعار ومواصفات «بيجو 301» موديل 2023

قفزت أسعار سيارات «بيجو 301» موديل 2023 بقيمة بلغت 5000 جنيه لمختلف الفئات خلال مارس الحالى، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «مانسكو أوتوموتيف»، الوكيل الحصرى للعلامة التجارية «بيجو» فى مصر.

أسعار بيجو 301 موديل 2023

الفئة السعر القديم السعر الجديد Active 490 495 Allure 520 525 القيمة بألالف جنيه

وتزود «بيجو 301» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 115 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «

»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

دعمت طرازات بيجو 301 -الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «عدد 2 وسادة هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، نظام إيموبليزر ضد السرقة».

وتقدم السيارة ببعض التجهيزات والكماليات، من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية، ومكيف هواء، وعجلة القيادة متحركة في اتجاهين، وتحكم عن بعد في فتح وغلق الأبواب والشنطة الخلفية، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وامكانية ضبط مستوى ارتفاع المقاعد، والاكصدام الأمامي والخلفي بلون السيارة، وجنوط 16 بوصة».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «التحكم في راديو عبر عجلة القيادة – مدخل USB – بلوتوث، وغيرها».

فيما تزيد- الفئة الثانية «Allure» – ببعض التجهيزات والكماليات الإضافية، من بينها «مثبت ومحدد سرعة، وحساسات ركن وكاميرا خلفية، ومصابيح ضباب led، ومرايات جانبية كهربائية، وامكانية طي المقاعد الخلفية، ومسند يد أمامي مع مساحة تخزين، وعجلة القيادة متعددة الوظائف ومكسوة من الجلد، وشاشة مرأة للهاتف، وشاشة وسائط 7 بوصة، وغيرها».