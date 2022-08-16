أسعار ومواصفات «بيجو 301» موديل 2022

أعلنت شركة «مانسكو أوتوموتيف»، الوكيل الحصري للعلامة الفرنسية «بيجو» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات بيجو 301 التى يتم تقديمها عبر فئتين داخل السوق المحلية.

وحددت أسعار طرازات بيجو 301 الفئة الأولى «Active» بقيمة بلغت 316 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Allure» بنحو 346 ألف خلال أغسطس الحالى.

وينتمي طراز بيجو 301 لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 115 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «بيجو»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.3 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات بيجو 301 موديل 2022

تقدم سيارات بيجو 301 ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية – فرامل مانعة للانغلاق ABS».

وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها «مصابيح ضباب أمامية – مكيف هواء – عجلة القيادة متحركة في اتجاهين – تحكم عن بعد في فتح وغلق الأبواب والشنطة الخلفية – زجاج كهربائي أمامي وخلفي – إمكانية ضبط مستوى ارتفاع المقاعد – الاكصدام الأمامي والخلفي بلون السيارة، وجنوط 16 بوصة».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «راديو – مدخل USB – بلوتوث، وغيرها».

دعمت طرازات بيجو 301 – الفئة الثانية – Allure»» – بالتجهيزات الموجود بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات؛ من بينها «مثبت ومحدد سرعة – حساسات ركن وكاميرا خلفية – مصابيح ضباب أمامية led – مرايات جانبية كهربائية – إمكانية طي المقاعد الخلفية – مسند يد أمامي مع مساحة تخزين – عجلة القيادة من الجلد – شاشة مرأة للهاتف – شاشة وسائط 7 بوصة، وغيرها».