أسعار ومواصفات «بيجو 301» موديل 2022 بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «مانسكو أوتوموتيف»، الوكيل الحصري للعلامة الفرنسية «بيجو» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات بيجو 301 التىى يتم تقديمها عبر فئتين داخل السوق المحلية خلال أكتوبر الحالي.

أسعار بيجو 301

الفئة السعر Active 326 Allure 356 القيمة بالأف جنيه

الأبعاد الخارجية

الطول 4445 مم العرض 1953 مم الارتفاع 1474 مم سعة الشنطة الخلفية 506 لتر

مواصفات بيجو 301

وتنتمي بيجو 301 لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 115 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «بيجو»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.3 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وزودت سيارات بيجو 301 ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية – فرامل مانعة للانغلاق ABS».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها «مصابيح ضباب أمامية – مكيف هواء – عجلة القيادة متحركة في اتجاهين – تحكم عن بعد في فتح وغلق الأبواب والشنطة الخلفية – زجاج كهربائي أمامي وخلفي – إمكانية ضبط مستوى ارتفاع المقاعد – الاكصدام الأمامي والخلفي بلون السيارة، وجنوط 16 بوصة».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «راديو – مدخل USB – بلوتوث، وغيرها».

ودعمت طرازات بيجو 301 – الفئة الثانية – Allure»» – بالتجهيزات الموجود بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات؛ من بينها «مثبت ومحدد سرعة – حساسات ركن وكاميرا خلفية – مصابيح ضباب أمامية led – مرايات جانبية كهربائية – إمكانية طي المقاعد الخلفية – مسند يد أمامي مع مساحة تخزين – عجلة القيادة من الجلد – شاشة مرأة للهاتف – شاشة وسائط 7 بوصة، وغيرها».

ألوان بيجو 301

تعرض سيارات بيجو 301 عبر مجموعة من الألوان المتعددة داخل السوق المحلية؛ كالنحو التالي: