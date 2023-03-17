أسعار ومواصفات «بيجو 3008» موديل 2023

صعدت أسعار سيارات بيجو 3008 موديل 2023 بقيمة تتراوح من 20 إلى 25 ألف جنيه لبعض الفئات، وذلك وفقًا للقائمة السعرية شركة «مانسكو أوتوموتيف»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «بيجو» في مصر.

أسعار بيجو 3008 موديل 2023

الفئة السعر القديم السعر الجديد Active Pack مليون و30 ألف مليون و50 ألف Allure Pack مليون و130 ألف مليون و150 ألف GT مليون و250 ألف مليون و275 ألف GT – Red interior مليون و260 ألف مليون و285 ألف القيمة بألالف جنيه

وتزود سيارات

3008 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 165 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «بيجو»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ودعمت طرازات بيجو 3008 الفئة الأولى «Active Pack» ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية – فرامل مانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD- برنامج التوازن الإلكتروني ESP- خاصية تدعيم الفرامل ABA- أنظمة مساعدة صعود المرتفعات HAC- وتنبيه للسائق – ومراقبة ضغط الإطارات – مانع إدارة المحرك “ايموبليزر” – إمكانية تثبيت مقعد أطفال بالمقاعد الخلفية».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «مثبت سرعة – فرامل يد كهربائية – زر تشغيل/ إيقاف المحرك – حساسات ركن أمامية وخلفية – كاميرا خلفية – حساسات مطر – مصابيح ضباب أمامية وخلفية LED- مكيف هواء أوتوماتيك مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – امكانية التحكم فى المقاعد الأمامية – عجلة القيادة متعددة الوظائف – مسند يد أمامي خلفي – مرآة ذاتية التعتيم – مرايات جانبية كهربائية مزودة بخاصية التسخين -جنوط 17 بوصة».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من “6 مكبرات صوتية – بلوتوث – مدخل USB مع إمكانية الاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول – شاحن لاسلكي – لوحة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة – شاشة وسائط 8 بوصة، وغيرها”.

ودعمت سيارات بيجو 3008 فئة «Allure Pack» بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، بالإضافة إلى بعض الكماليات الأخرى من بينها «فتحة سقف بانوراما – امكانية فتح وغلق الشنطة الخلفية كهربائيًّا – فرش المقاعد من القماش والجلد – امكانية التحكم فى مقعد السائق كهربائيًّا مع خاصية التدليك وتدفئة المقاعد – جنوط رياضية 18 بوصة، وغيرها».

فيما تزيد الفئة الثالثة «GT» ببعض التجهيزات والكماليات الإضافية، ومنها «إمكانية التحكم كهربائيًّا بمقعد السائق، وخاصية التدليك والتدفئة للمقاعد الأمامية – التحكم في مستوى إضاءة المصابيح الأمامية – مخرج عادم خلفي ثنائي الفتحات – شعار GT Line على الجسم الخارجي للسيارة – مقاعد جلد، وغيرها».