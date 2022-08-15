أسعار ومواصفات «بيجو 3008» موديل 2022

أعلنت شركة «مانسكو أوتوموتيف»، الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية «بيجو» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات بيجو 3008 موديل 2022 التى يتم تقديمها عبر 4 فئات داخل السوق المحلية.

وحددت أسعار طرازات بيجو 3008 الفئة الأولى «Active Pack» بقيمة بلغت 680 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Allure Pack» بـ730 ألف، والفئة الثالثة «GT» بـ805 آلاف، والفئة الرابعة «GT – Red interior» بنحو 810 آلاف جنيه خلال أغسطس الحالى.

وينتمي طراز بيجو 3008 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يخرج قوة 165 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «بيجو»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى مدة زمنية 8.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات بيجو 3008 موديل 2022

زودت سيارات بيجو 3008 فئة «Active Pack» ببعض المواصفات ووسائل الأمان؛ من بينها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية – فرامل مانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD – برنامج التوازن الإلكتروني ESP- خاصية تدعيم الفرامل ABA – أنظمة مساعدة صعود المرتفعات HAC- تنبيه للسائق – مراقبة ضغط الإطارات – مانع إدارة المحرك “ايموبليزر” – إمكانية تثبيت مقعد أطفال بالمقاعد الخلفية».

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات، من أبرزها «مثبت سرعة – فرامل يد كهربائية – زر تشغيل/ إيقاف المحرك – حساسات ركن أمامية وخلفية – كاميرا خلفية – حساسات مطر – مصابيح ضباب أمامية وخلفية LED – مكيف هواء أوتوماتيك مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – امكانية التحكم فى المقاعد الأمامية – عجلة القيادة متعددة الوظائف – مسند يد أمامي خلفي – مرآة ذاتية التعتيم – مرايات جانبية كهربائية مزودة بخاصية التسخين -جنوط 17 بوصة».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من «6 مكبرات صوتية – بلوتوث – مدخل USB مع إمكانية الاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول – شاحن لاسلكي – لوحة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة – شاشة وسائط 8 بوصة، وغيرها».

وتقدم طرازات بيجو 3008 فئة «Allure Pack» بالمواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ من أبرزها «فتحة سقف بانوراما – امكانية فتح وغلق الشنطة الخلفية كهربائيًّا – فرش المقاعد من القماش والجلد – امكانية التحكم فى مقعد السائق كهربائيًّا مع خاصية التدليك وتدفئة المقاعد – جنوط رياضية 18 بوصة، وغيرها».

وزودت طرازات بيجو 3008 موديل 2022 فئة «GT» بالتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «إمكانية التحكم كهربائيًّا بمقعد السائق، وخاصية التدليك والتدفئة للمقاعد الأمامية – التحكم في مستوى إضاءة المصابيح الأمامية – مخرج عادم خلفي ثنائي الفتحات – شعار GT Line على الجسم الخارجي للسيارة – مقاعد جلد، وغيرها».