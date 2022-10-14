أسعار ومواصفات «بيجو 3008» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «مانسكو أوتوموتيف»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «بيجو» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات «بيجو 3008» موديل 2022 التى يتم تقديمها عبر 4 فئات داخل السوق المحلية خلال أكتوبر الحالي.

أسعار بيجو 3008

الفئة السعر Active Pack 730 Allure Pack 780 GT 855 GT – Red interior 860 القيمة بالأف جنيه

الأبعاد الخارجية

الطول 4447 مم العرض 1841 مم الارتفاع 1615 مم سعة الشنطة الخلفية 520 لترًا

مواصفات بيجو 3008

تنتمي «بيجو 3008» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 165 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «بيجو»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى مدة زمنية 8.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تقدم سيارات بيجو 3008 موديل 2022 الفئة الأولى «Active Pack» ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية – فرامل مانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD- برنامج التوازن الإلكتروني ESP- خاصية تدعيم الفرامل ABA- أنظمة مساعدة صعود المرتفعات HAC- وتنبيه للسائق – ومراقبة ضغط الإطارات – مانع إدارة المحرك “ايموبليزر” – إمكانية تثبيت مقعد أطفال بالمقاعد الخلفية».

وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «مثبت سرعة – فرامل يد كهربائية – زر تشغيل/ إيقاف المحرك – حساسات ركن أمامية وخلفية – كاميرا خلفية – حساسات مطر – مصابيح ضباب أمامية وخلفية LED- مكيف هواء أوتوماتيك مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – امكانية التحكم فى المقاعد الأمامية – عجلة القيادة متعددة الوظائف – مسند يد أمامي خلفي – مرآة ذاتية التعتيم – مرايات جانبية كهربائية مزودة بخاصية التسخين -جنوط 17 بوصة».

وتحتوي على نظام ترفيهي مكون من “عدد 6 مكبرات صوتية – بلوتوث – مدخل USB مع إمكانية الاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول – شاحن لاسلكي – لوحة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة – شاشة وسائط 8 بوصة، وغيرها”.

ودعمت سيارات بيجو 3008 فئة «Allure Pack» بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، بالإضافة إلى بعض الكماليات الأخرى من بينها «فتحة سقف بانوراما – امكانية فتح وغلق الشنطة الخلفية كهربائيًّا – فرش المقاعد من القماش والجلد – امكانية التحكم فى مقعد السائق كهربائيًّا مع خاصية التدليك وتدفئة المقاعد – جنوط رياضية 18 بوصة، وغيرها».

وتزيد الفئة الأعلى «GT» ببعض التجهيزات والكماليات الإضافية؛ من بينها «إمكانية التحكم كهربائيًّا بمقعد السائق، وخاصية التدليك والتدفئة للمقاعد الأمامية – التحكم في مستوى إضاءة المصابيح الأمامية – مخرج عادم خلفي ثنائي الفتحات – شعار GT Line على الجسم الخارجي للسيارة – مقاعد جلد، وغيرها».