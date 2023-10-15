أسعار ومواصفات «بيجو 2008» موديل 2024

تقدم بأسعار تبدأ من مليون و290 ألف جنيه

أسعار ومواصفات «بيجو 2008» موديل 2024
المال - خاص

المال - خاص

8:19 ص, الأحد, 15 أكتوبر 23

أعلنت شركة «مانسكو أوتوموتيف»، الوكيل المحلي لـ«بيجو»، عن أسعار سيارات بيجو 2008 موديل 2023 والتى يتم تقديمها عبر فئتين في السوق المحلية.

أسعار بيجو 2008 موديل 2024

الفئةالسعر
Allureمليون و290 ألف
GT Lineمليون و390 ألف
القيمة بالألف جنيه

الأبعاد الخارجية

الطول4300 مم
العرض1550 مم
الارتفاع1550 مم
سعة الشنطة الخلفية434 لتر

وتنتمي بيجو 2008 إلى فئة السيارات متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 130 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «بيجو» يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تزود سيارات بيجو 2008 – الفئة الأولى- بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية أمامية وجانبية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع الكتروني للفرمل EBD- دعم لأنظمة الفرمل EBA- برنامج الثبات الإلكتروني ESP- نظام مراقبة ضغط الاطارات – حساسات ركن خلفية -قفل مركزي للأبواب».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها «مصابيج أمامية هالوجين مع إضاءة نهارية LED- جنوط رياضية 16 بوصة – طي المرايات الجانبية كهربائيًا – عجلة القيادة متعددة الاستخدامات – مثبت ومحدد سرعة – إمكانية التحكم في المقاعد – مكييف هواء».

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من “6 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 7 بوصة – بلوتوث – خاصية الاتصال مع أجهزة الهواتف الذكية – وغيرها”.

ودعمت طرازات بيجو 2008 ببعض الكماليات الأخرى ومنها «زر تشغيل/ إيقاف المحرك – كاميرا خلفية – خاصية التحكم فى وضعية القيادة – فرامل يد كهربائية – شاشة عدادات ديجيتال 10 بوصة، حساسات ركن أمامية – نظام تنبية النقطة العمياء – فتحة سقف بانوراما – فرش المقاعد من الجلد – مرآة داخلية ذاتية التعتيم – مسند يد أمامي، وغيرها».

المال - خاص

المال - خاص

8:19 ص, الأحد, 15 أكتوبر 23