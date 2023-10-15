أسعار ومواصفات «بيجو 2008» موديل 2024

أعلنت شركة «مانسكو أوتوموتيف»، الوكيل المحلي لـ«بيجو»، عن أسعار سيارات بيجو 2008 موديل 2023 والتى يتم تقديمها عبر فئتين في السوق المحلية.
أسعار بيجو 2008 موديل 2024
|الفئة
|السعر
|Allure
|مليون و290 ألف
|GT Line
|مليون و390 ألف
الأبعاد الخارجية
|الطول
|4300 مم
|العرض
|1550 مم
|الارتفاع
|1550 مم
|سعة الشنطة الخلفية
|434 لتر
وتنتمي بيجو 2008 إلى فئة السيارات متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 130 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.
ووفقًا للبيانات المعلنة عن «بيجو» يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
تزود سيارات بيجو 2008 – الفئة الأولى- بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية أمامية وجانبية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع الكتروني للفرمل EBD- دعم لأنظمة الفرمل EBA- برنامج الثبات الإلكتروني ESP- نظام مراقبة ضغط الاطارات – حساسات ركن خلفية -قفل مركزي للأبواب».
وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها «مصابيج أمامية هالوجين مع إضاءة نهارية LED- جنوط رياضية 16 بوصة – طي المرايات الجانبية كهربائيًا – عجلة القيادة متعددة الاستخدامات – مثبت ومحدد سرعة – إمكانية التحكم في المقاعد – مكييف هواء».
وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من “6 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 7 بوصة – بلوتوث – خاصية الاتصال مع أجهزة الهواتف الذكية – وغيرها”.
ودعمت طرازات بيجو 2008 ببعض الكماليات الأخرى ومنها «زر تشغيل/ إيقاف المحرك – كاميرا خلفية – خاصية التحكم فى وضعية القيادة – فرامل يد كهربائية – شاشة عدادات ديجيتال 10 بوصة، حساسات ركن أمامية – نظام تنبية النقطة العمياء – فتحة سقف بانوراما – فرش المقاعد من الجلد – مرآة داخلية ذاتية التعتيم – مسند يد أمامي، وغيرها».