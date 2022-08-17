أسعار ومواصفات «بيجو 2008» موديل 2022

أعلنت شركة «مانسكو أوتوموتيف»، الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية «بيجو» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات بيجو 2008 موديل 2022 التى يتم تقديمها عبر 3 فئات داخل السوق المحلية.

وحددت أسعار طرازات بيجو 2008 الفئة الأولى «Active» بقيمة بلغت 480 ألف جنيه، والفئة الثانية «Allure» بـ 515 ألفًا، والفئة الثالثة «GT Line» بنحو 557 ألف جنيه خلال أغسطس الحالى.

وينتمي طراز بيجو 2008 لفئة السيارات متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، يخرج قوة قدرها 130 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «بيجو» تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4300 مم العرض 1550 مم الارتفاع 1550 مم سعة الشنطة الخلفية 434 لتر

مواصفات بيجو 2008 موديل 2022

دعمت سيارات بيجو 2008 – الفئة الأولى- بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان، من بينها «الوسائد الهوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع الكتروني للفرمل EBD – دعم لأنظمة الفرمل EBA- برنامج الثبات الإلكتروني ESP- نظام مراقبة ضغط الاطارات – حساسات ركن خلفية -قفل مركزي للأبواب».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها «مصابيج أمامية هالوجين مع إضاءة نهارية LED- جنوط رياضية 16 بوصة – طي المرايات الجانبية كهربائيًا – عجلة القيادة متعددة الاستخدامات – مثبت ومحدد سرعة – إمكانية التحكم في المقاعد – مكييف هواء».

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من “6 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 7 بوصة – بلوتوث – خاصية الاتصال مع أجهزة الهواتف الذكية – وغيرها”.

زودت طرازات بيجو 2008 – الفئة الثانية – بالتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى من بينها «زر تشغيل/ إيقاف المحرك – كاميرا خلفية – خاصية التحكم فى وضعية القيادة – مكييف هواء أتوماتيك – فرامل يد كهربائية – شاشة عدادات ديجيتال 10 بوصة، وغيرها».

دعمت سيارات بيجو 2008 – الفئة الثالثة – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «وسائد هوائية جانبية – حساسات ركن أمامية – نظام تنبية النقطة العمياء – فتحة سقف بانوراما – فرش المقاعد من الجلد – مرآة داخلية ذاتية التعتيم – مسند يد أمامي، وغيرها».