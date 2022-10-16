أسعار ومواصفات «بيجو 2008» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «مانسكو أوتوموتيف»، الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية «بيجو» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات بيجو 2008 موديل 2022 التى يتم تقديمها عبر 3 فئات داخل السوق المحلية خلال أكتوبر الحالي.
أسعار بيجو 2008
|الفئة
|السعر
|Active
|515
|Allure
|550
|GT Line
|592
وتنتمي بيجو 2008 لفئة السيارات متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، يخرج قوة قدرها 130 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.
ووفقًا للبيانات المعلنة عن «بيجو»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.9 ثانية.
ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
الأبعاد الخارجية
|الطول
|4300 مم
|العرض
|1550 مم
|الارتفاع
|1550 مم
|سعة الشنطة الخلفية
|434 لتر
مواصفات بيجو 2008 موديل 2022
وزودت طرازات بيجو 2008 – الفئة الأولى- بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان، من بينها «الوسائد الهوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع الكتروني للفرمل EBD – دعم لأنظمة الفرمل EBA- برنامج الثبات الإلكتروني ESP- نظام مراقبة ضغط الاطارات – حساسات ركن خلفية -قفل مركزي للأبواب».
وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها «مصابيج أمامية هالوجين مع إضاءة نهارية LED- جنوط رياضية 16 بوصة – طي المرايات الجانبية كهربائيًا – عجلة القيادة متعددة الاستخدامات – مثبت ومحدد سرعة – إمكانية التحكم في المقاعد – مكييف هواء».
وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من «6 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 7 بوصة – بلوتوث – خاصية الاتصال مع أجهزة الهواتف الذكية – وغيرها».
ودعمت سيارات بيجو 2008 – الفئة الثانية – بالتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى من بينها «زر تشغيل/ إيقاف المحرك – كاميرا خلفية – خاصية التحكم فى وضعية القيادة – مكييف هواء أتوماتيك – فرامل يد كهربائية – شاشة عدادات ديجيتال 10 بوصة، وغيرها».
وتزيد الفئة الثالثة ببعض التجهيزات والكماليات الأضافية؛ من بينها «وسائد هوائية جانبية – حساسات ركن أمامية – نظام تنبية النقطة العمياء – فتحة سقف بانوراما – فرش المقاعد من الجلد – مرآة داخلية ذاتية التعتيم – مسند يد أمامي، وغيرها».