أسعار ومواصفات «إم جي ZS» موديل 2023

أعلنت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلى لـ«إم جي»، عن أسعار سيارات إم جي ZS موديل 2023 التى يتم تقديمها عبر 3 فئات في السوق المحلية.

أسعار إم جي ZS موديل 2023

الفئة السعر STD 750 Comfort 785 Comfort accessorized 800 Luxury 810 القيمة بالألف جنيه

ودعمت طرازات «MG ZS» بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 123 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وزودت طرازات MG ZS – الفئة الأولى- ببعض وسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «وسائد هوائية أمامية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكترونى للفرامل EBD – خاصية التوازن الإلكتروني ESP – نظام مراقبة ضغط الإطارات».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها «مثبت سرعة – مصابيح أمامية هالوجين – إمكانية تشغيل محرك السيارة بدون مفتاح – إمكانية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًّا – مكيف هواء مانيوال – جنوط رياضية 16 بوصة، كما تحتوى إم جي ZS على نظام ترفيهي مكون من 4 سماعات، وبلوتوث، وغيرها».

وزودت سيارات إم جي ZS- الفئة الثانية- بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى من بينها «وسائد هوائية جانبية – مصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED – حساسات ركن خلفية – قضبان سقف – زجاج كهربائي أمامي وخلفي – عجلة قيادة متعددة الوظائف – جنوط رياضية 17 بوصة. كما زودت بـ 6 مكبرات صوتية وشاشة وسائط تعمل باللمس 8 بوصات، وغيرها».

ودعمت طرازات «MG ZS» – الفئة الثالثة- بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكترونى للفرامل EBD – برنامج التوازن الإلكتروني ESP – نظام مراقبة ضغط الإطارات – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية».

ودعمت تلك الفئة أيضًا بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها؛ «مثبت سرعة – إمكانية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًا – تشغيل محرك السيارة بدون مفتاح – بلوتوث – مصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED – قضبان سقف – زجاج كهربائي أمامي وخلفي – عجلة قيادة متعددة الوظائف – مكيف هواء أتوماتيك – جنوط رياضية 17 بوصة، كما تحتوى على نظام ترفيهي مكون من مكبرات صوتية، وشاشة وسائط تعمل باللمس 8 بوصات، وغيرها».