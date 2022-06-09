أسعار ومواصفات «إم جي ZS» موديل 2022 بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» في مصر، أسعار سيارات إم جي ZS موديل 2022 الفئة الأولى «STD» بقيمة 370 ألف جنيه، وسُعرت الفئة الثانية «Comfort» بنحو 385 ألفًا، والفئة الثالثة «Luxury» بـ400 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال يونيو الحالى.

يُذكر أن شركة «المنصور للسيارات» أقرت زيادات في أسعار سيارات إم جي ZS بقيمة بلغت 15 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال الشهر الحالى.

ينتمى طراز «MG ZS» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة قدرها 123 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 10.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات إم جي ZS موديل 2022

زُودت سيارات إم جيZS- الفئة الأولى- ببعض وسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «وسائد هوائية أمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، وخاصية التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

تُقدَّم السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات «مثبت سرعة، ومصابيح أمامية هالوجين، وإمكانية تشغيل محرك السيارة بدون مفتاح، وإمكانية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًّا، ومكيف هواء مانيوال، وجنوط رياضية 16 بوصة، كما تحتوى على نظام ترفيهي مكون من 4 سماعات، وبلوتوث، وغيرها».

تُقدَّم طرازات إم جي ZS- الفئة الثانية- بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومن أبرزها «وسائد هوائية جانبية، ومصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED، وحساسات ركن خلفية، وقضبان سقف، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وجنوط رياضية 17 بوصة ، كما زُودت بـ6 مكبرات صوتية وشاشة وسائط تعمل باللمس 8 بوصات، وغيرها».

دُعمت طرازات «MG ZS»- الفئة الثالثة- بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ ومن بينها «الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية».

زُودت بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «مثبت سرعة، وإمكانية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًا، و تشغيل محرك السيارة بدون مفتاح، وبلوتوث، ومصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED، وقضبان سقف، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء أتوماتيك، وجنوط رياضية 17 بوصة».

وتحتوى تلك الفئة على نظام ترفيهي مكون من «عدد مكبرات صوتية، وشاشة وسائط تعمل باللمس 8 بوصات، وغيرها».