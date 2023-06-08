أسعار ومواصفات «إم جي RX5» موديل 2023

أعلنت شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلى لـ«إم جي»، عن أسعار سيارات إم جي RX5 موديل 2023 التى يتم تقديمها عبر 3 فئات في السوق المحلية.
أسعار إم جي RX5 موديل 2023
|الفئة
|السعر
|Comfort
|مليون جنيه
|Comfort Accessorized
|مليون و20 ألف جنيه
|Luxury
|مليون و50 ألف جنيه
وتقدم طرازات «
وطبقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
وزودت طرازات «إم جي RX5» – الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامى – فرامل المانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD – برنامج التوازن الإلكتروني ESP- نظام مراقبة ضغط الاطارات – فرامل يد كهربائية – مقاعد أمان للأطفال».
وتدعم السيارة بمجموعة من التجهيزات، من أبرزها «مثبت سرعة – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية – مصابيح أمامية ضباب – إضاءة نهارية LED للمصابيح – مرايات جانبية كهربائية – سبويلر خلفي – قضبان سقف – زجاج كهربائي للنوافذ – جنوط رياضية 18 بوصة».
وزودت طرازات «MG RX5» ببعض الكماليات الأخرى، ومنها «إمكانية تشغيل السيارة بدون مفتاح – مكيف هواء أتوماتيك مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – إمكانية تعديل المقاعد الأمامية يدوى – عجلة القيادة متعددة الوظائف مكسوة من الجلد – وغلق مركزي للأبواب عبر الريموت».
وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية – راديو – بلوتوث – مدخل USB- شاشة وسائط 8 بوصة، وغيرها.
فيما تزود «إم جي RX 5»- الفئة الثانية – ببعض التجهيزات والكماليات الإضافية، من بينها «وسائد هوائية جانبية – مصابيح أمامية ليد – فرش المقاعد من الجلد – تحكم كهربائي في 6 اتجاهات لمقعد السائق – فتحة سقف بانوراما – مصابيح أمامية زنون مع إضاءة نهارية LED، وغيرها.