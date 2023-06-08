أسعار ومواصفات «إم جي RX5» موديل 2023

أعلنت شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلى لـ«إم جي»، عن أسعار سيارات إم جي RX5 موديل 2023 التى يتم تقديمها عبر 3 فئات في السوق المحلية.

أسعار إم جي RX5 موديل 2023

الفئة السعر Comfort مليون جنيه Comfort Accessorized مليون و20 ألف جنيه Luxury مليون و50 ألف جنيه

وتقدم طرازات «

» بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سي سي “تيربو” ينتج قوة 169 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وزودت طرازات «إم جي RX5» – الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامى – فرامل المانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD – برنامج التوازن الإلكتروني ESP- نظام مراقبة ضغط الاطارات – فرامل يد كهربائية – مقاعد أمان للأطفال».

وتدعم السيارة بمجموعة من التجهيزات، من أبرزها «مثبت سرعة – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية – مصابيح أمامية ضباب – إضاءة نهارية LED للمصابيح – مرايات جانبية كهربائية – سبويلر خلفي – قضبان سقف – زجاج كهربائي للنوافذ – جنوط رياضية 18 بوصة».

وزودت طرازات «MG RX5» ببعض الكماليات الأخرى، ومنها «إمكانية تشغيل السيارة بدون مفتاح – مكيف هواء أتوماتيك مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – إمكانية تعديل المقاعد الأمامية يدوى – عجلة القيادة متعددة الوظائف مكسوة من الجلد – وغلق مركزي للأبواب عبر الريموت».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية – راديو – بلوتوث – مدخل USB- شاشة وسائط 8 بوصة، وغيرها.

فيما تزود «إم جي RX 5»- الفئة الثانية – ببعض التجهيزات والكماليات الإضافية، من بينها «وسائد هوائية جانبية – مصابيح أمامية ليد – فرش المقاعد من الجلد – تحكم كهربائي في 6 اتجاهات لمقعد السائق – فتحة سقف بانوراما – مصابيح أمامية زنون مع إضاءة نهارية LED، وغيرها.