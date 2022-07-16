أسعار ومواصفات «إم جي RX5» موديل 2022

أعلنت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، إم جي» في مصر، أحدث أسعار سيارات إم جي RX5 موديل 2022 الفئة الأولى «Comfort» بقيمة بلغت 500 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Luxury» بنحو 530 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال يوليو الماضى.

ينتمي طراز «MG RX5» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تربو، ينتج قوة 169 “حصان”، وعزم أقصي للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات إم جي RX5 موديل 2022

دعمت سيارات إم جي RX5- الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمان؛ من بينها «وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامى- فرامل المانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD- برنامج التوازن الإلكتروني ESP- نظام مراقبة ضغط الإطارات- فرامل يد كهربائية- مقاعد أمان للأطفال».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات، من أبرزها «مثبت سرعة- حساسات ركن خلفية- كاميرا خلفية- مصابيح أمامية ضباب- إضاءة نهارية LED للمصابيح- مرايات جانبية كهربائية- سبويلر خلفي- قضبان سقف- زجاج كهربائي للنوافذ، وجنوط رياضية 18 بوصة».

كما زودت طرازات «MG RX5» ببعض الكماليات الأخرى، ومنها «إمكانية تشغيل السيارة بدون مفتاح- مكيف هواء أتوماتيك مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية- إمكانية تعديل المقاعد الأمامية يدوى- عجلة القيادة متعددة الوظائف مكسوة من الجلد- وغلق مركزي للأبواب عبر الريموت».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «عدد 4 مكبرات صوتية- راديو- بلوتوث- مدخل USB- شاشة وسائط 8 بوصة، وغيرها».

ودعمت سيارات إم جي RX5- الفئة الثانية- بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «وسائد هوائية جانبية- مصابيح أمامية ليد- فرش المقاعد من الجلد- تحكم كهربائي في 6 اتجاهات لمقعد السائق- فتحة سقف بانوراما- مصابيح أمامية زنون مع إضاءة نهارية LED، وغيرها».