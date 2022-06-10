أسعار ومواصفات «إم جي RX5» موديل 2022 بعد الزيادات الأخيرة

أعنت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، إم جي» في مصر، عن أسعار سيارات إم جي RX5 موديل 2022 الفئة الأولى «Comfort» بقيمة بلغت 480 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Luxury» بـ510 آلاف جنيه داخل السوق المحلية خلال يونيو الحالى.

يذكر أن شركة «المنصور للسيارات» أقرت زيادات في أسعار طرازات إم جي RX5 بقيمة بلغت 15 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة خلال الشهر الحالى.

ينتمي طراز «MG RX5» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تربو، يخرج قوة قدرها 169 “حصان”، وعزم أقصي للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات إم جي RX5 موديل 2022

تقدم سيارات ام جي RX5 – الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامى – فرامل المانعة للانغلاق ABSوتوزيع إلكتروني للفرامل EBD- برنامج التوازن الإلكتروني ESP- نظام مراقبة ضغط الاطارات – فرامل يد كهربائية – مقاعد أمان للاطفال».

دعمت بمجموعة من التجهيزات، من أبرزها «مثبت سرعة – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية – مصابيح أمامية ضباب – إضاءة نهارية LED للمصابيح – مرايات جانبية كهربائية – سبويلر خلفي – قضبان سقف – زجاج كهربائي للنوافذ، وجنوط رياضية 18 بوصة».

كما زودت على بعض الكمياليات الأخرى، ومنها «امكانية تشغيل السيارة بدون مفتاح – مكيف هواء أتوماتيك مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – امكانية تعديل المقاعد الأمامية يدوى – عجلة القيادة متعددة الوظائف مكسوة من الجلد – وغلق مركزي للابواب عبر الريموت».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «عدد 4 مكبرات صوتية – راديو – بلوتوث – مدخل USB- شاشة وسائط 8 بوصة، وغيرها».

دعمت سيارات إم جي RX5 – الفئة الثانية- بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «وسائد هوائية جانبية – مصابيح أمامية ليد – فرش المقاعد من الجلد – تحكم كهربائي في 6 اتجاهات لمقعد السائق – فتحة سقف بانوراما – مصابيح أمامية زنون مع إضاءة نهارية LED، وغيرها».